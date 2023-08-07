https://sputnik-georgia.ru/20230807/neobkhodimosti-gruzii-obraschatsya-k-drugim-stranam-za-pomoschyu-ne-bylo---ministr-281009752.html

Необходимости Грузии обращаться к другим странам за помощью не было – министр

Необходимости Грузии обращаться к другим странам за помощью не было – министр

Как только произошло стихийное бедствие, на месте в кратчайшие сроки были мобилизованы спасатели и специалисты 07.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-07T18:28+0400

2023-08-07T18:28+0400

2023-08-07T18:30+0400

грузия

происшествия

новости

национальное агентство окружающей среды

отар шамугия

шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Соответствующие службы в Грузии не видели необходимости обращаться за помощью к другой стране в связи со сходом оползня на горном курорте Шови и смогли справиться со всем самостоятельно, заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 18, по другим данным – 16 человек, в том числе семерых детей. По его словам, как только произошло стихийное бедствие, на месте в кратчайшие сроки были мобилизованы спасатели и специалисты. "Про вертолеты тоже говорили, что ночного вертолета у нас нет. Когда первая ночная эвакуация закончилась, наутро эти люди были со спасателями, никто не пострадал. В сложившейся ситуации соответствующие службы не увидели необходимости обращаться за какой-либо помощью к другой стране", – подчеркнул Шамугия. По словам министра, спасатели и военные работают самоотверженно. Вскоре после катастрофы прибыли спасатели, затем вертолеты. Все меры были немедленно реализованы. Все, что можно было сделать, было сделано, заявил министр. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, национальное агентство окружающей среды, отар шамугия , шови, оползень в шови