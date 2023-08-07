https://sputnik-georgia.ru/20230807/moshennik-bral-predoplatu-za-arendu-kvartir-v-batumi-i-ischezal--smi-281012888.html
Мошенник брал предоплату за аренду квартир в Батуми и исчезал – СМИ
Мошенник брал предоплату за аренду квартир в Батуми и исчезал – СМИ
Мошенник брал предоплату за аренду квартир с клиентов, после чего больше не выходил на связь 07.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-07T21:04+0400
2023-08-07T21:04+0400
2023-08-07T21:04+0400
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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Полиция Батуми начала расследование возможных фактов мошенничества с арендой квартир в курортном городе, сообщает Аджарское телевидение. По их информации, мошенник брал предоплату за аренду квартир с клиентов, после чего больше не выходил на связь. При этом он представлялся сотрудником Аджарского телевидения. Жертвы мошенника написали о случившемся в социальной сети и обратились к руководству Аджарского телевидения. Генпрокуратура раскрыла схему мошенничества с недвижимостью в Тбилиси >>Как заявили в общественном вещателе Аджарии, подозреваемый в мошенничестве гражданин никогда не работал у них. МВД расследует дело по статье "Мошенничество". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, батуми, аджария, аджарское телевидение
грузия, новости, происшествия, батуми, аджария, аджарское телевидение
Мошенник брал предоплату за аренду квартир в Батуми и исчезал – СМИ
Мошенник брал предоплату за аренду квартир с клиентов, после чего больше не выходил на связь
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Полиция Батуми начала расследование возможных фактов мошенничества с арендой квартир в курортном городе, сообщает Аджарское телевидение.
По их информации, мошенник брал предоплату за аренду квартир с клиентов, после чего больше не выходил на связь. При этом он представлялся сотрудником Аджарского телевидения.
Жертвы мошенника написали о случившемся в социальной сети и обратились к руководству Аджарского телевидения.
Как заявили в общественном вещателе Аджарии, подозреваемый в мошенничестве гражданин никогда не работал у них.
МВД расследует дело по статье "Мошенничество". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.