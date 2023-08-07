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Мост в Тбилиси частично закроют для транспорта
Мост в Тбилиси частично закроют для транспорта
Мост имени Шаликашвили был построен в 1953 году по проекту архитектора Арчила Курдиани 07.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-07T07:32+0400
2023-08-07T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 7 августа – Sputnik. Движение автомобильного транспорта будет ограничено на мосту имени Шаликашвили в районе Дидубе, между проспектами Григола Робакидзе и Акакия Церетели до 16 августа, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.По данным мэрии, движение на мосту в этот период будет осуществляться только по одной полосе моста, так как на второй кладут асфальт.Одна из главных достопримечательностей Тбилиси вновь открыта для посетителей >>> Ремонт моста начался весной и большинство работ уже завершено. Во время ремонта полностью заменили покрытие тротуаров и проезжей части моста, обновили гидроизоляцию, систему коммуникаций и систему освещения, очистили облицовку моста, отремонтировали и покрасили его перила.Мост имени Ш. Шаликашвили был построен в 1953 году по проекту архитектора Арчила Курдиани. Общая длина моста – 151,9 метра, из которых 70 метров проходят над рекой. Ширина проезжей части моста 20,5 метра, а тротуаров – три метра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, тбилиси, мосты
грузия, общество, новости, тбилиси, мосты
Мост в Тбилиси частично закроют для транспорта
07:32 07.08.2023 (обновлено: 07:54 07.08.2023)
Мост имени Шаликашвили был построен в 1953 году по проекту архитектора Арчила Курдиани
ТБИЛИСИ, 7 августа – Sputnik. Движение автомобильного транспорта будет ограничено на мосту имени Шаликашвили в районе Дидубе, между проспектами Григола Робакидзе и Акакия Церетели до 16 августа, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.
По данным мэрии, движение на мосту в этот период будет осуществляться только по одной полосе моста, так как на второй кладут асфальт.
Ремонт моста начался весной и большинство работ уже завершено. Во время ремонта полностью заменили покрытие тротуаров и проезжей части моста, обновили гидроизоляцию, систему коммуникаций и систему освещения, очистили облицовку моста, отремонтировали и покрасили его перила.
Мост имени Ш. Шаликашвили был построен в 1953 году по проекту архитектора Арчила Курдиани. Общая длина моста – 151,9 метра, из которых 70 метров проходят над рекой. Ширина проезжей части моста 20,5 метра, а тротуаров – три метра.