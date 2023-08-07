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Не впадать в отчаяние: Католикос-Патриарх Всея Грузии о трагедии в Шови
Не впадать в отчаяние: Католикос-Патриарх Всея Грузии о трагедии в Шови
Трагедия в Шови еще раз напомнила всем нам, что никто не знает, когда придет время кому-то покинуть мир, заявил Патриарх 07.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-07T19:10+0400
2023-08-07T19:10+0400
2023-08-07T19:15+0400
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католикос-патриарх всея грузии илия ii
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шови
оползень в шови
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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Из-за горя нельзя впадать в отчаяние, так как для христианина смерть – это лишь временная разлука с близким человеком, сказал Католикос-Патриарх Всея Грузии о трагедии в Шови, где сошел оползень, унесший жизни людей. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 18, по другим данным – 16 человек, в том числе семерых детей. Илия II отметил, что для христианина смерть – это лишь временная разлука с близким человеком, поэтому наше горе не должно быть отчаянным. Понедельник, 7 августа, по решению властей в Грузии объявлен днем траура. В спасательной операции в Шови принимают участие 400 спасателей и 200 военных, а также 178 единиц спецтехники. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции.Причины схода оползня в ШовиПричиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было.Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови
грузия, новости, общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови
Не впадать в отчаяние: Католикос-Патриарх Всея Грузии о трагедии в Шови
19:10 07.08.2023 (обновлено: 19:15 07.08.2023)
Трагедия в Шови еще раз напомнила всем нам, что никто не знает, когда придет время кому-то покинуть мир, заявил Патриарх
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Из-за горя нельзя впадать в отчаяние, так как для христианина смерть – это лишь временная разлука с близким человеком, сказал Католикос-Патриарх Всея Грузии о трагедии в Шови, где сошел оползень, унесший жизни людей.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 18, по другим данным – 16 человек, в том числе семерых детей.
"Трагедия в Шови еще раз напомнила всем нам, что никто не знает, когда придет время кому-то покинуть мир. Вот почему мы должны быть готовы к этому в любое время, а наша готовность – это наша непоколебимая вера, взаимная любовь и изобилие наших добрых дел", – говорится в сообщении Патриарха.
Илия II отметил, что для христианина смерть – это лишь временная разлука с близким человеком, поэтому наше горе не должно быть отчаянным.
Понедельник, 7 августа, по решению властей в Грузии объявлен днем траура.
В спасательной операции в Шови принимают участие 400 спасателей и 200 военных, а также 178 единиц спецтехники. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции.
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.
По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.
Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).