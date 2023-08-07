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Президент Таджикистана выразил соболезнования Грузии в связи с трагедией в Шови

Президент Таджикистана выразил соболезнования Грузии в связи с трагедией в Шови

В Грузии 7 августа объявлено днем траура по погибшим в Шови 07.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-07T11:08+0400

2023-08-07T11:08+0400

2023-08-07T12:26+0400

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования своей грузинской коллеге Саломе Зурабишвили в связи с трагедией, которая произошла на курорте в горах Грузии, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу главы государства.По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 18 человек, в том числе семерых детей.Понедельник, 7 августа, по решению властей в Грузии объявлен днем траура. В спасательной операции в Шови принимают участие 400 спасателей и 200 военных, а также 178 единиц спецтехники. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, в мире, эмомали рахмон, саломе зурабишвили , национальное агентство окружающей среды, таджикистан, шови, оползень в шови, рача, рача-лечхуми и квемо сванети