https://sputnik-georgia.ru/20230807/pro-kottedzhi-v-zone-stikhiynogo-bedstviya-v-shovi-rasprostranyayut-lozhnuyu-informatsiyu---mer-oni-280997128.html

Про коттеджи в зоне стихийного бедствия в Шови распространяют ложную информацию – мэр Они

Про коттеджи в зоне стихийного бедствия в Шови распространяют ложную информацию – мэр Они

Действующие власти Грузии обвиняют в выдаче разрешений на строительство коттеджей, которые стоят там уже несколько десятилетий 07.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-07T12:32+0400

2023-08-07T12:32+0400

2023-08-07T12:56+0400

грузия

происшествия

новости

национальное агентство окружающей среды

шови

оползень в шови

рача

рача-лечхуми и квемо сванети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/06/280982907_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec894fb296c0351e2397d1b950af2a50.jpg

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Информация о том, что разрешение на строительство коттеджей в зоне стихийного бедствия на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми – Земо Сванети) были выданы в последние годы не соответствует действительности, заявил мэр района Они Серго Хидешели. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали более 200 человек. Ведутся поиски по 18 пропавших без вести, среди них семь детей. В Грузии 7 августа объявлено днем траура.Поисково-спасательные работы продолжаются в активном режиме, включены все структуры и ведомства, отметил мэр. Что касается результатов, по информации мэра, обустроен временный мост, что было важно для того, чтобы добраться непосредственно до зоны стихийного бедствия, а также для передвижения тяжелой техники. "Непосредственно в зоне бедствия мобилизовано до 80 единиц тяжелой техники, и мы ждем дополнительную технику, которую обеспечит департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры", – отметил Хидешели. Причины схода оползня в ШовиПричиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было.Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

шови

рача

рача-лечхуми и квемо сванети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови, рача, рача-лечхуми и квемо сванети