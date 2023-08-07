Про коттеджи в зоне стихийного бедствия в Шови распространяют ложную информацию – мэр Они

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Информация о том, что разрешение на строительство коттеджей в зоне стихийного бедствия на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми – Земо Сванети) были выданы в последние годы не соответствует действительности, заявил мэр района Они Серго Хидешели. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали более 200 человек. Ведутся поиски по 18 пропавших без вести, среди них семь детей. В Грузии 7 августа объявлено днем траура.Поисково-спасательные работы продолжаются в активном режиме, включены все структуры и ведомства, отметил мэр. Что касается результатов, по информации мэра, обустроен временный мост, что было важно для того, чтобы добраться непосредственно до зоны стихийного бедствия, а также для передвижения тяжелой техники. "Непосредственно в зоне бедствия мобилизовано до 80 единиц тяжелой техники, и мы ждем дополнительную технику, которую обеспечит департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры", – отметил Хидешели. Причины схода оползня в ШовиПричиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было.Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Действующие власти Грузии обвиняют в выдаче разрешений на строительство коттеджей, которые стоят там уже несколько десятилетий
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Информация о том, что разрешение на строительство коттеджей в зоне стихийного бедствия на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми – Земо Сванети) были выданы в последние годы не соответствует действительности, заявил мэр района Они Серго Хидешели.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали более 200 человек. Ведутся поиски по 18 пропавших без вести, среди них семь детей. В Грузии 7 августа объявлено днем траура.
"Распространяется ложная информация. Коттеджи были построены в еще в 1960-70 годах, соответственно, я думаю, что вопросов по этому поводу не существует", – заявил Хидешели в эфире телеканала "Рустави 2".
Поисково-спасательные работы продолжаются в активном режиме, включены все структуры и ведомства, отметил мэр.
"Министерство обороны очень активно участвует, а также граждане, которые являются местными жителями. Поисковые работы ведутся приблизительно на семи локациях. На первом этапе есть семь локаций, где могли находиться граждане, а затем мы продолжим поисковые работы и в других локациях", – отметил Хидишели.
Что касается результатов, по информации мэра, обустроен временный мост, что было важно для того, чтобы добраться непосредственно до зоны стихийного бедствия, а также для передвижения тяжелой техники.
"Непосредственно в зоне бедствия мобилизовано до 80 единиц тяжелой техники, и мы ждем дополнительную технику, которую обеспечит департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры", – отметил Хидешели.
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.
По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.