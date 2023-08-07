Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230807/pro-kottedzhi-v-zone-stikhiynogo-bedstviya-v-shovi-rasprostranyayut-lozhnuyu-informatsiyu---mer-oni-280997128.html
Про коттеджи в зоне стихийного бедствия в Шови распространяют ложную информацию – мэр Они
Про коттеджи в зоне стихийного бедствия в Шови распространяют ложную информацию – мэр Они
Действующие власти Грузии обвиняют в выдаче разрешений на строительство коттеджей, которые стоят там уже несколько десятилетий 07.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-07T12:32+0400
2023-08-07T12:56+0400
грузия
происшествия
новости
национальное агентство окружающей среды
шови
оползень в шови
рача
рача-лечхуми и квемо сванети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/06/280982907_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec894fb296c0351e2397d1b950af2a50.jpg
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Информация о том, что разрешение на строительство коттеджей в зоне стихийного бедствия на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми – Земо Сванети) были выданы в последние годы не соответствует действительности, заявил мэр района Они Серго Хидешели. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали более 200 человек. Ведутся поиски по 18 пропавших без вести, среди них семь детей. В Грузии 7 августа объявлено днем траура.Поисково-спасательные работы продолжаются в активном режиме, включены все структуры и ведомства, отметил мэр. Что касается результатов, по информации мэра, обустроен временный мост, что было важно для того, чтобы добраться непосредственно до зоны стихийного бедствия, а также для передвижения тяжелой техники. "Непосредственно в зоне бедствия мобилизовано до 80 единиц тяжелой техники, и мы ждем дополнительную технику, которую обеспечит департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры", – отметил Хидешели. Причины схода оползня в ШовиПричиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение&gt;&gt;По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было.Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
шови
рача
рача-лечхуми и квемо сванети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/06/280982907_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd861ba3b27bed11bb995ca5304149dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, происшествия, новости, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови, рача, рача-лечхуми и квемо сванети
грузия, происшествия, новости, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови, рача, рача-лечхуми и квемо сванети

Про коттеджи в зоне стихийного бедствия в Шови распространяют ложную информацию – мэр Они

12:32 07.08.2023 (обновлено: 12:56 07.08.2023)
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeРазрушенные мосты и дороги на месте схода оползня в Шови
Разрушенные мосты и дороги на месте схода оползня в Шови - Sputnik Грузия, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Подписаться на
НовостиTelegram
Действующие власти Грузии обвиняют в выдаче разрешений на строительство коттеджей, которые стоят там уже несколько десятилетий
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Информация о том, что разрешение на строительство коттеджей в зоне стихийного бедствия на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми – Земо Сванети) были выданы в последние годы не соответствует действительности, заявил мэр района Они Серго Хидешели.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. К этому времени спасатели эвакуировали более 200 человек. Ведутся поиски по 18 пропавших без вести, среди них семь детей. В Грузии 7 августа объявлено днем траура.

"Распространяется ложная информация. Коттеджи были построены в еще в 1960-70 годах, соответственно, я думаю, что вопросов по этому поводу не существует", – заявил Хидешели в эфире телеканала "Рустави 2".

Поисково-спасательные работы продолжаются в активном режиме, включены все структуры и ведомства, отметил мэр.

"Министерство обороны очень активно участвует, а также граждане, которые являются местными жителями. Поисковые работы ведутся приблизительно на семи локациях. На первом этапе есть семь локаций, где могли находиться граждане, а затем мы продолжим поисковые работы и в других локациях", – отметил Хидишели.

Что касается результатов, по информации мэра, обустроен временный мост, что было важно для того, чтобы добраться непосредственно до зоны стихийного бедствия, а также для передвижения тяжелой техники.
"Непосредственно в зоне бедствия мобилизовано до 80 единиц тяжелой техники, и мы ждем дополнительную технику, которую обеспечит департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры", – отметил Хидешели.

Причины схода оползня в Шови

Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.
Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>
По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.


НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0