https://sputnik-georgia.ru/20230807/prognozirovat-bylo-ochen-slozhno--zarubezhnyy-professor-o-tragedii-v-gorakh-gruzii-281007770.html
Прогнозировать было очень сложно – зарубежный профессор о трагедии в горах Грузии
Прогнозировать было очень сложно – зарубежный профессор о трагедии в горах Грузии
Образование оползня в Шови связано с тремя основными компонентами: большим количеством воды и мелких сегментов, а также сильной покатостью склона, заявил... 07.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-07T17:36+0400
2023-08-07T17:36+0400
2023-08-07T18:03+0400
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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Скорость разрушительного оползня, подобного тому, что образовался на горном курорте Шови, может достигать 30 километров в час, и его очень сложно предсказать, заявил геоморфолог, профессор Университета Южной Каролины Рэймонд Торрес. Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений – оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Согласно видеокадрам, это был оползень т. н. типа дебрис-флоу (потоки обломков – ред.), образование которого, по словам геоморфолога, связано с тремя основными компонентами: большим количеством воды, большим количеством мелких сегментов и сильной покатостью склона.По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 18 человек, в том числе семерых детей. В Национальном агентстве окружающей среды заявили, что к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, шови, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, происшествия, рача, рача-лечхуми и квемо сванети
новости, шови, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, происшествия, рача, рача-лечхуми и квемо сванети
Прогнозировать было очень сложно – зарубежный профессор о трагедии в горах Грузии
17:36 07.08.2023 (обновлено: 18:03 07.08.2023)
Образование оползня в Шови связано с тремя основными компонентами: большим количеством воды и мелких сегментов, а также сильной покатостью склона, заявил профессор
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Скорость разрушительного оползня, подобного тому, что образовался на горном курорте Шови, может достигать 30 километров в час, и его очень сложно предсказать, заявил геоморфолог, профессор Университета Южной Каролины Рэймонд Торрес.
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений – оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
"Есть другие виды оползней, которые гораздо медленнее и не имеют таких катастрофических последствий. Очень сложно прогнозировать тот тип оползня, который произошел в Шови", – заявил Торрес в эфире телеканала "Имеди".
Согласно видеокадрам, это был оползень т. н. типа дебрис-флоу (потоки обломков – ред.), образование которого, по словам геоморфолога, связано с тремя основными компонентами: большим количеством воды, большим количеством мелких сегментов и сильной покатостью склона.
"Эти три компонента есть повсюду в горах Грузии. Скорость этого типа оползня может достигать 30 км/ч. Масса увеличивается все больше и больше и становится разрушительной", – заявил Торрес.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 18 человек, в том числе семерых детей.
В Национальном агентстве окружающей среды заявили, что к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.
Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).