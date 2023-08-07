https://sputnik-georgia.ru/20230807/sledstvie-po-delu-o-tragedii-v-gorakh-gruzii-mozhet-byt-perekvalifitsirovano--glava-chs--281002130.html

Следствие по делу о трагедии в горах Грузии может быть переквалифицировано – глава ЧС

Следствие по делу о трагедии в горах Грузии может быть переквалифицировано – глава ЧС

Уголовное дело было возбуждено сразу после того, как стало известно о стихийном бедствии 07.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-07T13:58+0400

2023-08-07T13:58+0400

2023-08-07T14:16+0400

происшествия

грузия

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шови

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

национальное агентство окружающей среды

оползень в шови

рача

рача-лечхуми и квемо сванети

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. МВД Грузии расследует трагедию, которая произошла на курорте в горах Грузии, по двум статям Уголовного Кодекса, однако в ходе следствия не исключено, что статьи будут переквалифицированы, заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 18 человек, в том числе семерых детей.Следствие ведется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ". "Повторю еще раз и постараюсь не оставить места для спекуляций. С первой минуты в кратчайшие сроки, насколько было возможно в разумные сроки, чтобы поднять вертолет в небо, это было сделано. Когда мы прилетели, начали эвакуацию, остальные жители заночевали в безопасных местах. Это было стратегически правильное решение для безопасности этих людей", – отметил Мгебришвили.Понедельник, 7 августа, по решению властей в Грузии объявлен днем траура.В спасательной операции в Шови принимают участие 400 спасателей и 200 военных, а также 178 единиц спецтехники. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции.Причины схода оползня в ШовиПричиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было.Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, шови, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, рача, рача-лечхуми и квемо сванети