https://sputnik-georgia.ru/20230807/u-gruzii-net-problem-s-resursami---ministr-o-situatsii-v-gorakh-gruzii-posle-skhoda-opolznya-281006460.html

У Грузии нет проблем с ресурсами – министр о ситуации в горах Грузии после схода оползня

У Грузии нет проблем с ресурсами – министр о ситуации в горах Грузии после схода оползня

В поисково-спасательной операции участвуют спасатели и военные, мобилизована спецтехника 07.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-07T16:43+0400

2023-08-07T16:43+0400

2023-08-07T16:52+0400

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Все госведомства Грузии задействованы на горном курорте Шови, где несколько дней назад сошел смертоносный оползень, у страны нет проблем с ресурсами, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 18, по другим данным – 16 человек, в том числе семерых детей. Однако, по словам министра, порой человек бессилен перед стихией, и предотвратить ее невозможно. Понедельник, 7 августа, по решению властей в Грузии объявлен днем траура.В спасательной операции в Шови принимают участие 400 спасателей и 200 военных, а также 178 единиц спецтехники. Кроме того, задействованы вертолеты пограничной полиции.Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, шови, леван давиташвили, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, рача, рача-лечхуми и квемо сванети, происшествия