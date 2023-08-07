https://sputnik-georgia.ru/20230807/uspenskiy-post-2023-narodnye-primety-i-traditsii-281012613.html

Успенский пост 2023: народные приметы и традиции

Успенский пост 2023: народные приметы и традиции

Успенский пост, готовящий верующих к празднованию Успения Пресвятой Богородицы, православные соблюдают с 14 по 28 августа 07.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-07T20:41+0400

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2023-08-07T20:41+0400

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успенский пост

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О народных приметах и традициях Успенского поста читайте в Sputnik Грузия. Традиции Успенского поста В Успенский пост по народной традиции заканчивается лето и наступает осень, поэтому в этот период люди молятся о хорошем урожае и освящают в церкви различные талисманы и обереги. Освященные в Успенский пост колосья хранят в доме до августа следующего года, чтобы запасов зерновых хватило на 12 месяцев. По традиции люди старались выполнить обещание, данное Господу в Успенский пост, так как верили, что человек, нарушивший слово, проведет в нужде весь следующий год. По церковной традиции в Успенский пост нельзя кушать мясные и молочные продукты, а также участвовать в светских торжествах и праздниках. Поэтому люди старались в это время больше внимания уделять душевному и телесному очищению. Народные приметы По народным приметам зима предстоит холодная и снежная, если в первый день Успенского поста дует северо-восточный ветер, а если юго-западный – значит, зимний сезон будет мягким и теплым. Хорошая примета, если при сборе урожая в Успенский пост на голову упадет яблоко или орех – значит, удача с прибылью не за горами. Плохая примета, сулящая несчастья, убивать мух в Успенский пост, ну а если муха в этот период сядет на кого-то – значит, удача ему улыбнется. По народным приметам весь год человек будет здоров, если в первый день Успенского поста его случайно обольют водой. Есть примета, что погода в январе будет такой же, как и 19 августа, однако если 23 августа в водоемах вода спокойная – зима предстоит морозная и снежная. Осень будет ранней и дождливой, если журавли улетают 20 августа, а если 23 августа выдалась солнечная жаркая погода – это явная примета, что осенний сезон будет теплый и сухой. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230725/uspenskiy-post-2023-kalendar-posta-chto-mozhno-i-nelzya-est-280306956.html

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религия , справки , календарь религиозных праздников, успенский пост