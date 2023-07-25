https://sputnik-georgia.ru/20230725/uspenskiy-post-2023-kalendar-posta-chto-mozhno-i-nelzya-est-280306956.html

Успенский пост 2023: календарь поста, что можно и нельзя есть

Успенский пост 2023: календарь поста, что можно и нельзя есть

Успенский пост – единственный пост, посвященный Богоматери, у православных ежегодно начинается 14 августа и заканчивается 27 числа, накануне церковного... 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T21:45+0400

2023-07-25T21:45+0400

2023-07-25T21:45+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

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Что можно и нельзя есть в Успенский пост: календарь питания по дням читайте в Sputnik Грузия. Что можно и нельзя есть Церковный устав приравнивает по строгости Успенский пост к Великому, который соблюдают перед Светлым Воскресением Христовым. Однако сложным Успенский пост не считают, так как он длится только две недели и август богат овощами и фруктами. Но виноград и яблоки можно кушать только после освящения в церковный праздник Преображения Господне – православные отмечают его 19 августа. В народе праздник называют Яблочный Спас. Во время Успенского поста нельзя есть мясную и молочную продукцию. В Успенский пост также нельзя есть яйца, рыбу и рыбные продукты. Календарь поста В Успенский пост по понедельникам, средам и пятницам полагается сухоядение. В эти дни недели по церковному уставу можно есть термически необработанную пищу. Следовательно, в календарь питания можно внести сырые овощи и фрукты, сухофрукты, различные орехи и мед. По вторникам и четвергам в Успенский пост можно есть горячую пищу, но без масла. А по субботам и воскресеньям в календарь питания можно внести горячую пищу с маслом, естественно, растительным. Рыбу в Успенский пост можно кушать только на Преображение Господне, а также на Успение Пресвятой Богородицы, если церковный праздник выпадает на среду или пятницу. Успение Пресвятой Богородицы в 2023-м выпадает на понедельник – значит, поста нет. Церковные служители предупреждают, что главное в Успенский пост – нельзя кушать своих близких и совершать любые поступки, разрушающие мир между людьми. Тяжелобольным, лицам, занимающимся тяжелым физическим трудом, путешественникам, военным, беременным женщинам, кормящим матерям и детям до семи лет можно Успенский пост не соблюдать. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230717/kakogo-chisla-yablochnyy-spas-2023-data-drevnego-prazdnika-279628556.html

https://sputnik-georgia.ru/20230713/kakogo-chisla-nachinaetsya-uspenskiy-post-v-2023-tserkovnyy-kalendar-279517551.html

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