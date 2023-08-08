https://sputnik-georgia.ru/20230808/eto-sabotazh---spiker-parlamenta-gruzii-obvinil-vo-lzhi-geologov-npo-i-smi-281038580.html
"Это саботаж!" – спикер парламента Грузии обвинил во лжи геологов, НПО и СМИ
"Это саботаж!" – спикер парламента Грузии обвинил во лжи геологов, НПО и СМИ
Как отметил спикер, псевдоэксперты сеяли панику среди населения лживой информацией 08.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-08T15:15+0400
2023-08-08T15:15+0400
2023-08-08T19:23+0400
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тея годоладзе
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оползень в шови
оползень
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал саботажем распространение ложной информации о причинах схода смертоносного оползня на горном курорте Шови, в результате которого скончались по меньшей мере 19 человек. Пятого августа сейсмолог Тея Годоладзе опубликовала на своей странице в соцсети снимки от 27 июля и 4 августа, сделанные спутником, на которых, по ее словам, видно, что примерно в 7 км от Шови русло реки Буба резко расширилось, то есть начались оползнево-селевые процессы. Об этом же писало ИА "Мтис амбеби", а НПО "Зеленая альтернатива" опубликовало старые фото другой реки, которая не имеет отношения к оползню. По словам спикера, распространение ложной информации происходило в то время, когда нужно было мобилизовываться и распространять только проверенные сведения. Как отметил спикер, геолог Тея Годоладзе сеяла панику среди населения лживой информацией."То, что сказала Тея Годоладзе, было абсолютной ложью. Она также говорила, что в течение двух дней был застой воды, еще об этом говорили "Мтис амбеби", что якобы два дня не было воды в ущелье Бубы или что уровень воды был понижен. Это была ложь, что научно доказано ", – сказал Папуашвили. По словам Папуашвили, он также обращался к НПО "Зеленая альтернатива", чтобы они убрали опубликованные фото, принадлежащие Национальному агентству окружающей среды, с рекой Дгвиора, которая находится намного ниже и с другой стороны. "Там вообще ничего не происходило, это не имело никакого отношения к курорту Шови. Понятно, что геологию люди не знают, но географию человек все равно должен учить", – заявил Папуашвили. По последним данным, в результате оползня погибли 19 человек, разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски более десяти человек, среди них несколько детей. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, шови, тбилиси, шалва папуашвили, тея годоладзе, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, оползень
"Это саботаж!" – спикер парламента Грузии обвинил во лжи геологов, НПО и СМИ
15:15 08.08.2023 (обновлено: 19:23 08.08.2023)
Как отметил спикер, псевдоэксперты сеяли панику среди населения лживой информацией
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал саботажем распространение ложной информации о причинах схода смертоносного оползня на горном курорте Шови, в результате которого скончались по меньшей мере 19 человек.
Пятого августа сейсмолог Тея Годоладзе опубликовала на своей странице в соцсети снимки от 27 июля и 4 августа, сделанные спутником, на которых, по ее словам, видно, что примерно в 7 км от Шови русло реки Буба резко расширилось, то есть начались оползнево-селевые процессы. Об этом же писало ИА "Мтис амбеби", а НПО "Зеленая альтернатива" опубликовало старые фото другой реки, которая не имеет отношения к оползню.
"Распространение лжи во время кризиса – это обычный саботаж и удар в спину для страны. В предварительном заключении точно указывается, что воды в реке не стало меньше и накопления воды в открытое озеро не происходило. Это в том числе подтвердили и другие эксперты", – заявил Папуашвили.
По словам спикера, распространение ложной информации происходило в то время, когда нужно было мобилизовываться и распространять только проверенные сведения.
Как отметил спикер, геолог Тея Годоладзе сеяла панику среди населения лживой информацией.
"То, что сказала Тея Годоладзе, было абсолютной ложью. Она также говорила, что в течение двух дней был застой воды, еще об этом говорили "Мтис амбеби", что якобы два дня не было воды в ущелье Бубы или что уровень воды был понижен. Это была ложь, что научно доказано ", – сказал Папуашвили.
По словам Папуашвили, он также обращался к НПО "Зеленая альтернатива", чтобы они убрали опубликованные фото, принадлежащие Национальному агентству окружающей среды, с рекой Дгвиора, которая находится намного ниже и с другой стороны.
"Там вообще ничего не происходило, это не имело никакого отношения к курорту Шови. Понятно, что геологию люди не знают, но географию человек все равно должен учить", – заявил Папуашвили.
По последним данным, в результате оползня погибли 19 человек, разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски более десяти человек, среди них несколько детей.
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.
По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.