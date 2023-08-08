https://sputnik-georgia.ru/20230808/eto-sabotazh---spiker-parlamenta-gruzii-obvinil-vo-lzhi-geologov-npo-i-smi-281038580.html

"Это саботаж!" – спикер парламента Грузии обвинил во лжи геологов, НПО и СМИ

"Это саботаж!" – спикер парламента Грузии обвинил во лжи геологов, НПО и СМИ

Как отметил спикер, псевдоэксперты сеяли панику среди населения лживой информацией 08.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-08T15:15+0400

2023-08-08T15:15+0400

2023-08-08T19:23+0400

грузия

новости

шови

тбилиси

шалва папуашвили

тея годоладзе

национальное агентство окружающей среды

оползень в шови

оползень

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0c/277603833_0:193:2048:1346_1920x0_80_0_0_0f76820d3abddff7a3c334aa4d6080b1.jpg

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал саботажем распространение ложной информации о причинах схода смертоносного оползня на горном курорте Шови, в результате которого скончались по меньшей мере 19 человек. Пятого августа сейсмолог Тея Годоладзе опубликовала на своей странице в соцсети снимки от 27 июля и 4 августа, сделанные спутником, на которых, по ее словам, видно, что примерно в 7 км от Шови русло реки Буба резко расширилось, то есть начались оползнево-селевые процессы. Об этом же писало ИА "Мтис амбеби", а НПО "Зеленая альтернатива" опубликовало старые фото другой реки, которая не имеет отношения к оползню. По словам спикера, распространение ложной информации происходило в то время, когда нужно было мобилизовываться и распространять только проверенные сведения. Как отметил спикер, геолог Тея Годоладзе сеяла панику среди населения лживой информацией."То, что сказала Тея Годоладзе, было абсолютной ложью. Она также говорила, что в течение двух дней был застой воды, еще об этом говорили "Мтис амбеби", что якобы два дня не было воды в ущелье Бубы или что уровень воды был понижен. Это была ложь, что научно доказано ", – сказал Папуашвили. По словам Папуашвили, он также обращался к НПО "Зеленая альтернатива", чтобы они убрали опубликованные фото, принадлежащие Национальному агентству окружающей среды, с рекой Дгвиора, которая находится намного ниже и с другой стороны. "Там вообще ничего не происходило, это не имело никакого отношения к курорту Шови. Понятно, что геологию люди не знают, но географию человек все равно должен учить", – заявил Папуашвили. По последним данным, в результате оползня погибли 19 человек, разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски более десяти человек, среди них несколько детей. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

шови

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, шови, тбилиси, шалва папуашвили, тея годоладзе, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, оползень