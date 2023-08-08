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Глобальное потепление ускорится: эксперт рассказал о страшных последствиях
Глобальное потепление ускорится: эксперт рассказал о страшных последствиях
Температура поверхности Мирового океана побила рекорд 08.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-08T14:53+0400
2023-08-08T14:53+0400
2023-08-08T14:53+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Повышение температуры поверхности Мирового океана может ускорить глобальное потепление, заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.Температура поверхности Мирового океана побила рекорд, достигнув в пятницу 20,96 градуса. Как объяснил эксперт, теплая вода хуже поглощает углекислый газ, кроме того, может вырасти уровень океана, потому что от нагревания вода расширяется.Он подчеркнул, что 20,96 градуса – это среднесуточная температура поверхности океана, зарегистрированная 4 августа. Средняя температура всей толщи воды мирового океана составляет 3,73 градуса, и эта цифра не меняется на протяжении десятилетий.Аномальная жара в Европе: что ждет Грузию?>>"Этот теплый тончайший поверхностный слой на среднюю температуру всего океана практически не влияет, океан в основной массе холодный и темный. Солнечный свет проникает в верхние 100 метров примерно, а основной световой поток затухает на первых метрах. С другой стороны, именно поверхность океана взаимодействует с атмосферой, и рост ее температуры на сценарий этого взаимодействия влияет значительно", - объяснил океанолог.Углекислый газ (CO2 или окисленный углерод) – один из парниковых газов, влияющих на изменение климата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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наука, новости, европа, в мире, лето, жара, глобальное потепление
наука, новости, европа, в мире, лето, жара, глобальное потепление
Глобальное потепление ускорится: эксперт рассказал о страшных последствиях
Температура поверхности Мирового океана побила рекорд
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Повышение температуры поверхности Мирового океана может ускорить глобальное потепление, заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.
Температура поверхности Мирового океана побила рекорд, достигнув в пятницу 20,96 градуса. Как объяснил эксперт, теплая вода хуже поглощает углекислый газ, кроме того, может вырасти уровень океана, потому что от нагревания вода расширяется.
"Это, конечно, сильно влияет на взаимодействие океана и атмосферы: тропических ураганов станет больше, влияет на рост уровня Мирового океана – помимо того, что льды тают, от нагрева вода расширяется и занимает все больший объем, влияет на биосферу, кислотность воды тоже из-за этого повышается", – цитирует РИА Новости Мухаметова.
Он подчеркнул, что 20,96 градуса – это среднесуточная температура поверхности океана, зарегистрированная 4 августа. Средняя температура всей толщи воды мирового океана составляет 3,73 градуса, и эта цифра не меняется на протяжении десятилетий.
"Этот теплый тончайший поверхностный слой на среднюю температуру всего океана практически не влияет, океан в основной массе холодный и темный. Солнечный свет проникает в верхние 100 метров примерно, а основной световой поток затухает на первых метрах. С другой стороны, именно поверхность океана взаимодействует с атмосферой, и рост ее температуры на сценарий этого взаимодействия влияет значительно", - объяснил океанолог.
Углекислый газ (CO2 или окисленный углерод) – один из парниковых газов, влияющих на изменение климата.