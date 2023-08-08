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Глобальное потепление ускорится: эксперт рассказал о страшных последствиях

Глобальное потепление ускорится: эксперт рассказал о страшных последствиях

Температура поверхности Мирового океана побила рекорд 08.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-08T14:53+0400

2023-08-08T14:53+0400

2023-08-08T14:53+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Повышение температуры поверхности Мирового океана может ускорить глобальное потепление, заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.Температура поверхности Мирового океана побила рекорд, достигнув в пятницу 20,96 градуса. Как объяснил эксперт, теплая вода хуже поглощает углекислый газ, кроме того, может вырасти уровень океана, потому что от нагревания вода расширяется.Он подчеркнул, что 20,96 градуса – это среднесуточная температура поверхности океана, зарегистрированная 4 августа. Средняя температура всей толщи воды мирового океана составляет 3,73 градуса, и эта цифра не меняется на протяжении десятилетий.Аномальная жара в Европе: что ждет Грузию?>>"Этот теплый тончайший поверхностный слой на среднюю температуру всего океана практически не влияет, океан в основной массе холодный и темный. Солнечный свет проникает в верхние 100 метров примерно, а основной световой поток затухает на первых метрах. С другой стороны, именно поверхность океана взаимодействует с атмосферой, и рост ее температуры на сценарий этого взаимодействия влияет значительно", - объяснил океанолог.Углекислый газ (CO2 или окисленный углерод) – один из парниковых газов, влияющих на изменение климата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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