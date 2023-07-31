https://sputnik-georgia.ru/20230731/anomalnaya-zhara-v-evrope-chto-zhdet-gruziyu-280631844.html

Аномальная жара в Европе: что ждет Грузию?

Аномальная жара в Европе: что ждет Грузию?

Аномальная жара – статьи с таким заголовком постоянно мелькают в новостной ленте мировых СМИ этим летом 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T17:55+0400

2023-07-31T17:55+0400

2023-07-31T17:55+0400

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Экстремально жаркая погода в этом году установилась в США и многих странах Европы. Так, в 16 городах Италии объявлен красный уровень опасности, а в калифорнийской Долине Смерти ожидают отметки в +54 градуса. Что касается Грузии, то здесь погода напоминает американские горки – дожди и прохлада могут резко сменяться невыносимой жарой. До какой отметки может дойти температура воздуха в Грузии, Sputnik Грузия выяснял у эколога Нино Чхобадзе.Почему так жарко?Аномальная жара – результат изменений климата на Земле, уверена эколог. Чхобадзе отметила, что Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC), которая ежегодно публикует отчеты о климатических изменениях, прогнозировала высокую температуру. В отчете говорилось, что в некоторых местах Европы температура поднимется до +50 градусов. Чхобадзе поясняет, что изменения климата вызваны выделением парниковых газов. Основными парниковыми газами, концентрации которых возрастают, являются диоксид углерода, метан, закись азота, гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), гидрофторуглероды (ГФУ) и озон в нижних слоях атмосферы, которые не могут ее покинуть. "Мы находимся в фазе максимального роста температуры. Критически высокая, экстремальная температура фиксируется практически на всех континентах. Вместе с тем, идет интенсивное таяние ледников не только в Антарктиде, но и ледниках Кавкасиони", – предупреждает эксперт. Июль 2023 года может стать самым жарким месяцем в мировой истории>>В связи с изменением климата, прогнозируются экстремальные природные ситуации – оползни и наводнения.Август в Грузии – чего ожидать Несмотря на то, что точных долгосрочных прогнозов не делают ни метеорологи, ни климатологи, Чхобадзе говорит, что температура воздуха в Евразии достигнет отметки +50 градусов, в зависимости от субрегиона, региона и т. д. Поэтому повышения температуры в августе стоит ожидать и в Грузии. Частые перепады температуры в Грузии – также последствия изменения климата. Этот кризис, который мы наблюдаем во всем мире, может еще более ухудшиться, говорит эколог. Опасения экологовПроблемы с изменением климата не проходят бесследно – ежегодно представители сельского хозяйства жалуются на ухудшение урожая, и не зря. По словам Чхобадзе, Грузия стоит перед большим вызовом – необходима разработка плана адаптационных мероприятий в секторе сельского хозяйства. Планета "закипает", дети в опасности - ООН призывает правительства к действиям>>"На сектор сельского хозяйства начнется серьезное давление в связи с изменением климата. Не меньше проблем достанется и урбанистическому сектору – активизируются оползневые процессы", – предупреждает Чхобадзе. Чхобадзе отмечает, что представители сельского хозяйства должны начать выводить новые сорта, которые будут устойчивы к климатическим изменениям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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