https://sputnik-georgia.ru/20230731/anomalnaya-zhara-v-evrope-chto-zhdet-gruziyu-280631844.html
Аномальная жара в Европе: что ждет Грузию?
Аномальная жара в Европе: что ждет Грузию?
Аномальная жара – статьи с таким заголовком постоянно мелькают в новостной ленте мировых СМИ этим летом 31.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-31T17:55+0400
2023-07-31T17:55+0400
2023-07-31T17:55+0400
грузия
новости
европа
сша
италия
общество
оон
погода
прогноз погоды
жара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0a/268381381_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_5052c8e7235fd4ec8cfbaad4fe40f71f.jpg
Экстремально жаркая погода в этом году установилась в США и многих странах Европы. Так, в 16 городах Италии объявлен красный уровень опасности, а в калифорнийской Долине Смерти ожидают отметки в +54 градуса. Что касается Грузии, то здесь погода напоминает американские горки – дожди и прохлада могут резко сменяться невыносимой жарой. До какой отметки может дойти температура воздуха в Грузии, Sputnik Грузия выяснял у эколога Нино Чхобадзе.Почему так жарко?Аномальная жара – результат изменений климата на Земле, уверена эколог. Чхобадзе отметила, что Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC), которая ежегодно публикует отчеты о климатических изменениях, прогнозировала высокую температуру. В отчете говорилось, что в некоторых местах Европы температура поднимется до +50 градусов. Чхобадзе поясняет, что изменения климата вызваны выделением парниковых газов. Основными парниковыми газами, концентрации которых возрастают, являются диоксид углерода, метан, закись азота, гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), гидрофторуглероды (ГФУ) и озон в нижних слоях атмосферы, которые не могут ее покинуть. "Мы находимся в фазе максимального роста температуры. Критически высокая, экстремальная температура фиксируется практически на всех континентах. Вместе с тем, идет интенсивное таяние ледников не только в Антарктиде, но и ледниках Кавкасиони", – предупреждает эксперт. Июль 2023 года может стать самым жарким месяцем в мировой истории>>В связи с изменением климата, прогнозируются экстремальные природные ситуации – оползни и наводнения.Август в Грузии – чего ожидать Несмотря на то, что точных долгосрочных прогнозов не делают ни метеорологи, ни климатологи, Чхобадзе говорит, что температура воздуха в Евразии достигнет отметки +50 градусов, в зависимости от субрегиона, региона и т. д. Поэтому повышения температуры в августе стоит ожидать и в Грузии. Частые перепады температуры в Грузии – также последствия изменения климата. Этот кризис, который мы наблюдаем во всем мире, может еще более ухудшиться, говорит эколог. Опасения экологовПроблемы с изменением климата не проходят бесследно – ежегодно представители сельского хозяйства жалуются на ухудшение урожая, и не зря. По словам Чхобадзе, Грузия стоит перед большим вызовом – необходима разработка плана адаптационных мероприятий в секторе сельского хозяйства. Планета "закипает", дети в опасности - ООН призывает правительства к действиям>>"На сектор сельского хозяйства начнется серьезное давление в связи с изменением климата. Не меньше проблем достанется и урбанистическому сектору – активизируются оползневые процессы", – предупреждает Чхобадзе. Чхобадзе отмечает, что представители сельского хозяйства должны начать выводить новые сорта, которые будут устойчивы к климатическим изменениям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
европа
сша
италия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0a/268381381_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_770009d629af30976ab244547d7690b8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, европа, сша, италия, общество, оон, погода, прогноз погоды, жара
грузия, новости, европа, сша, италия, общество, оон, погода, прогноз погоды, жара
Аномальная жара в Европе: что ждет Грузию?
Аномальная жара – статьи с таким заголовком постоянно мелькают в новостной ленте мировых СМИ этим летом
Экстремально жаркая погода в этом году установилась в США и многих странах Европы. Так, в 16 городах Италии объявлен красный уровень опасности, а в калифорнийской Долине Смерти ожидают отметки в +54 градуса.
Что касается Грузии, то здесь погода напоминает американские горки – дожди и прохлада могут резко сменяться невыносимой жарой. До какой отметки может дойти температура воздуха в Грузии, Sputnik Грузия
выяснял у эколога Нино Чхобадзе.
Почему так жарко?
Аномальная жара – результат изменений климата на Земле, уверена эколог. Чхобадзе отметила, что Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC), которая ежегодно публикует отчеты о климатических изменениях, прогнозировала высокую температуру. В отчете говорилось, что в некоторых местах Европы температура поднимется до +50 градусов.
"Считаю, что этот прогноз полностью оправдался, потому что была зафиксирована экстремальная, невыносимая температура в Италии, Греции, Испании. Несвойственно высокая температура зафиксирована и на севере Европе", – говорит эколог в интервью Sputnik Грузия.
Чхобадзе поясняет, что изменения климата вызваны выделением парниковых газов. Основными парниковыми газами, концентрации которых возрастают, являются диоксид углерода, метан, закись азота, гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), гидрофторуглероды (ГФУ) и озон в нижних слоях атмосферы, которые не могут ее покинуть.
"Мы находимся в фазе максимального роста температуры. Критически высокая, экстремальная температура фиксируется практически на всех континентах. Вместе с тем, идет интенсивное таяние ледников не только в Антарктиде, но и ледниках Кавкасиони", – предупреждает эксперт.
В связи с изменением климата, прогнозируются экстремальные природные ситуации – оползни и наводнения.
Август в Грузии – чего ожидать
Несмотря на то, что точных долгосрочных прогнозов не делают ни метеорологи, ни климатологи, Чхобадзе говорит, что температура воздуха в Евразии достигнет отметки +50 градусов, в зависимости от субрегиона, региона и т. д. Поэтому повышения температуры в августе стоит ожидать и в Грузии.
"Все мы видели, что в начале лета было много дождей в Западной Грузии, температура была несвойственно низкой для того периода. Сейчас температура понемногу поднимается. Предлагается, что август будет жарким, но точный прогноз мы делать не можем", – отметила Чхобадзе в беседе со Sputnik Грузия.
Частые перепады температуры в Грузии – также последствия изменения климата. Этот кризис, который мы наблюдаем во всем мире, может еще более ухудшиться, говорит эколог.
Опасения экологов
Проблемы с изменением климата не проходят бесследно – ежегодно представители сельского хозяйства жалуются на ухудшение урожая, и не зря. По словам Чхобадзе, Грузия стоит перед большим вызовом – необходима разработка плана адаптационных мероприятий в секторе сельского хозяйства.
"На сектор сельского хозяйства начнется серьезное давление в связи с изменением климата. Не меньше проблем достанется и урбанистическому сектору – активизируются оползневые процессы", – предупреждает Чхобадзе.
Чхобадзе отмечает, что представители сельского хозяйства должны начать выводить новые сорта, которые будут устойчивы к климатическим изменениям.