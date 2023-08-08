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Июль 2023 года признан самым жарким месяцем в истории

Июль 2023 года признан самым жарким месяцем в истории

Температура поверхности Мирового океана побила рекорд 08.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-08T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, сообщает Франс Пресс со ссылкой на данные программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus.Так, минувший месяц был на 0,33 градуса по Цельсию теплее июля 2019 года, когда был установлен предыдущий рекорд по средней температуре на уровне 16,63 градуса.Ранее Copernicus сообщила о том, что температура поверхности Мирового океана 4 августа этого года побила рекорд, достигнув значения в 20,96 градуса по Цельсию.Аномальная жара в Европе: что ждет Грузию?>>Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественные обстоятельства - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Смена фаз океанских течений повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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