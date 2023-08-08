https://sputnik-georgia.ru/20230808/medovyy-spas-2023-traditsii-i-obychai-drevnego-prazdnika-281037533.html
Медовый Спас 2023: традиции и обычаи древнего праздника
Медовый Спас 2023: традиции и обычаи древнего праздника
Медовый Спас – древний праздник, связанный с началом сбора меда на пасеках, ежегодно отмечают 14 августа 08.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-08T14:34+0400
2023-08-08T14:34+0400
2023-08-08T15:30+0400
справки
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Как празднуют Медовый Спас, о традициях и обычаях древнего праздника, читайте в Sputnik Грузия. Медовый Спас Древний праздник называют Медовым Спасом, потому что пасечники по традиции приступают к сбору меда именно в середине августа. Люди верили, что мед, собранный в этот день, обладал целебной силой, так как в Медовый Спас заряд бодрости можно получить от ложки сладкого продукта, запитого тремя глотками колодезной или родниковой воды. Какого числа Медовый Спас 2023? Дата древнего праздника>>По традиции такой ритуал проводили только в Медовый Спас, так как обычно мед в сочетании с ледяной водой провоцирует лихорадку и вызывает повышение температуры. Однако ели его только после освящения в церкви, поблагодарив Господа за полученный урожай. После освящения по традиции медом угощали всех желающих и раздавали бедным. При этом служители церкви поясняют, что освящение сладкого продукта в Медовый Спас – всего лишь благочестивая традиция, не связанная с церковным праздником, который в этот день отмечают православные. Мокрый Спас Православные 14 августа отмечают церковный праздник Происхождение (Изнесение) Честных древ Животворящего Креста Господня и проводят в церквях малое водосвятие. На Руси в праздник совершали крестный ход на водоемы, чтобы освятить воду, а затем по традиции окунались в воде и купали скотину, чтобы смыть грехи и быть здоровее. Так появилось второе название древнего праздника – Мокрый Спас, или Спас на воде. В праздник по традиции чистили старые колодцы и освящали новые. Согласно поверью, в Медовый Спас целебной становится даже роса, а любое соприкосновение с водой оздоравливает – смывает накопившуюся усталость, негативную энергию, а также восстанавливает физические и душевные силы. В Мокрый Спас последний раз купаются в водоемах, так как после этого дня вода зацветает и становится холодной. Маккавей Медовый Спас называют еще маковым, или Маккавеем, так как 14 августа по традиции начинали собирать урожай мака. На праздничный стол подавали блюда, в которые обязательно добавляли мак, освященный в храме. В этот день также освящали целебные травы и букетики цветов, которые на протяжении года хранили в доме, чтобы защитить его от нечистой силы, а людей – от болезни. Маккавеем древний праздник называют еще и потому, что 14 августа православная церковь поминают семерых братьев-мучеников Макковеев и их мать Соломию, погибших за христианскую веру. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Медовый Спас 2023: традиции и обычаи древнего праздника
14:34 08.08.2023 (обновлено: 15:30 08.08.2023)
Медовый Спас – древний праздник, связанный с началом сбора меда на пасеках, ежегодно отмечают 14 августа
Как празднуют Медовый Спас, о традициях и обычаях древнего праздника, читайте в Sputnik Грузия
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Медовый Спас
Древний праздник называют Медовым Спасом, потому что пасечники по традиции приступают к сбору меда именно в середине августа.
Люди верили, что мед, собранный в этот день, обладал целебной силой, так как в Медовый Спас заряд бодрости можно получить от ложки сладкого продукта, запитого тремя глотками колодезной или родниковой воды.
По традиции такой ритуал проводили только в Медовый Спас, так как обычно мед в сочетании с ледяной водой провоцирует лихорадку и вызывает повышение температуры. Однако ели его только после освящения в церкви, поблагодарив Господа за полученный урожай.
После освящения по традиции медом угощали всех желающих и раздавали бедным. При этом служители церкви поясняют, что освящение сладкого продукта в Медовый Спас – всего лишь благочестивая традиция, не связанная с церковным праздником, который в этот день отмечают православные.
Мокрый Спас
Православные 14 августа отмечают церковный праздник Происхождение (Изнесение) Честных древ Животворящего Креста Господня и проводят в церквях малое водосвятие.
На Руси в праздник совершали крестный ход на водоемы, чтобы освятить воду, а затем по традиции окунались в воде и купали скотину, чтобы смыть грехи и быть здоровее. Так появилось второе название древнего праздника – Мокрый Спас, или Спас на воде.
В праздник по традиции чистили старые колодцы и освящали новые.
Согласно поверью, в Медовый Спас целебной становится даже роса, а любое соприкосновение с водой оздоравливает – смывает накопившуюся усталость, негативную энергию, а также восстанавливает физические и душевные силы.
В Мокрый Спас последний раз купаются в водоемах, так как после этого дня вода зацветает и становится холодной.
Маккавей
Медовый Спас называют еще маковым, или Маккавеем, так как 14 августа по традиции начинали собирать урожай мака.
На праздничный стол подавали блюда, в которые обязательно добавляли мак, освященный в храме.
В этот день также освящали целебные травы и букетики цветов, которые на протяжении года хранили в доме, чтобы защитить его от нечистой силы, а людей – от болезни.
Маккавеем древний праздник называют еще и потому, что 14 августа православная церковь поминают семерых братьев-мучеников Макковеев и их мать Соломию, погибших за христианскую веру.
Материал подготовлен на основе открытых источников