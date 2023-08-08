https://sputnik-georgia.ru/20230808/protoierey-gruzinskoy-pravoslavnoy-tserkvi-prizval-k-edinodushiyu-vokrug-tragedii-v-shovi-281047611.html
Протоиерей Грузинской православной церкви призвал к единодушию вокруг трагедии в Шови
Протоиерей Грузинской православной церкви призвал к единодушию вокруг трагедии в Шови
У нас не всегда есть объяснение, почему это происходит, и очень жаль, когда один человек пытается обвинить другого, заявил священник 08.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-08T19:04+0400
2023-08-08T19:04+0400
2023-08-08T19:04+0400
грузия
новости
общество
андрия джагмаидзе
грузинская православная церковь
национальное агентство окружающей среды
шови
оползень в шови
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24496/25/244962565_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_fdf6c71609e8e57cda4fb1d8b3aefbf4.jpg
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Мы должны быть единодушны и молиться за души погибших во время схода оползня на курорте Шови, сказал глава пресс-службы Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе. По последним данным, в результате оползня 3 августа были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Найдены тела 19 погибших, ведутся поиски 15 человек, среди них несколько детей. По словам Джагмаидзе, на панихиде по погибшим в августовской войне 2008 года, которая состоялась во вторник, 8 августа, местоблюститель Патриарха, митрополит Сенакский и Чхороцку, преподобный Шио упомянул и погибших в результате трагедии в Шови. "Зачастую трагедия сближает людей. Мы хотели бы объединиться во имя единства нашей Родины и в память героев, пожертвовавших собой за свободу Родины", – сказал Джагмаидзе. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
шови
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24496/25/244962565_158:0:1938:1335_1920x0_80_0_0_e82a7ab45a2c343093d8dd05d47b3f2e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, андрия джагмаидзе, грузинская православная церковь, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови
грузия, новости, общество, андрия джагмаидзе, грузинская православная церковь, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови
Протоиерей Грузинской православной церкви призвал к единодушию вокруг трагедии в Шови
У нас не всегда есть объяснение, почему это происходит, и очень жаль, когда один человек пытается обвинить другого, заявил священник
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Мы должны быть единодушны и молиться за души погибших во время схода оползня на курорте Шови, сказал глава пресс-службы Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе.
По последним данным, в результате оползня 3 августа были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Найдены тела 19 погибших, ведутся поиски 15 человек, среди них несколько детей.
"Очень сложно подобрать слова утешения для людей, которых непосредственно коснулась трагедия. У нас не всегда есть объяснение, почему это происходит, и очень жаль, когда один человек пытается обвинить другого, когда суть этого несчастья в трагедии. Поэтому мы должны единодушно молиться за них и утешать семьи жертв трагедии", – сказала Джагмаидзе.
По словам Джагмаидзе, на панихиде по погибшим в августовской войне 2008 года, которая состоялась во вторник, 8 августа, местоблюститель Патриарха, митрополит Сенакский и Чхороцку, преподобный Шио упомянул и погибших в результате трагедии в Шови.
"Зачастую трагедия сближает людей. Мы хотели бы объединиться во имя единства нашей Родины и в память героев, пожертвовавших собой за свободу Родины", – сказал Джагмаидзе.
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.
По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.