https://sputnik-georgia.ru/20230808/protoierey-gruzinskoy-pravoslavnoy-tserkvi-prizval-k-edinodushiyu-vokrug-tragedii-v-shovi-281047611.html

Протоиерей Грузинской православной церкви призвал к единодушию вокруг трагедии в Шови

Протоиерей Грузинской православной церкви призвал к единодушию вокруг трагедии в Шови

У нас не всегда есть объяснение, почему это происходит, и очень жаль, когда один человек пытается обвинить другого, заявил священник 08.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-08T19:04+0400

2023-08-08T19:04+0400

2023-08-08T19:04+0400

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андрия джагмаидзе

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национальное агентство окружающей среды

шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Мы должны быть единодушны и молиться за души погибших во время схода оползня на курорте Шови, сказал глава пресс-службы Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе. По последним данным, в результате оползня 3 августа были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Найдены тела 19 погибших, ведутся поиски 15 человек, среди них несколько детей. По словам Джагмаидзе, на панихиде по погибшим в августовской войне 2008 года, которая состоялась во вторник, 8 августа, местоблюститель Патриарха, митрополит Сенакский и Чхороцку, преподобный Шио упомянул и погибших в результате трагедии в Шови. "Зачастую трагедия сближает людей. Мы хотели бы объединиться во имя единства нашей Родины и в память героев, пожертвовавших собой за свободу Родины", – сказал Джагмаидзе. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, андрия джагмаидзе, грузинская православная церковь, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови