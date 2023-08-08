https://sputnik-georgia.ru/20230808/rossiya-uvelichivaet-poshlinu-na-eksport-pshenitsy-281042952.html

Россия увеличивает пошлину на экспорт пшеницы

Россия увеличивает пошлину на экспорт пшеницы

Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям 08.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 августа — Sputnik. Россия увеличила экспортные пошлины на пшеницу с 9 августа.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 9 по 15 августа включительно вырастет до 2918,1 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на экспорт кукурузы она вырастет до 1759,7 рубля за тонну.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 2 по 8 августа включительно составляет 2681,8 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя равна нулю, на экспорт кукурузы – 1596,7 рубля за тонну, передает РИА Новости.Пошлина на муку не помогла – грузинские фермеры все еще не могут реализовать пшеницу >>Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна.Согласно статистике, в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом 44,1 тысячи тонн на сумму 13,9 миллиона долларов (на 17,2% больше, чем в январе-апреле 2022 года), а также пшеничную муку весом 57,2 тысячи тонн на сумму 17,2 миллиона долларов (на 6,2% больше, чем за отчетный период 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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