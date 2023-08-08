https://sputnik-georgia.ru/20230808/sbornaya-gruzii-uznala-sopernikov-po-otborochnomu-etapu-evrobasketa-2025-281048566.html

Сборная Грузии узнала соперников по отборочному этапу Евробаскета 2025

Сборная Грузии узнала соперников по отборочному этапу Евробаскета 2025

Финальный этап Евробаскета начнется 27 августа 2025 года и завершится 15 сентября. Турнир примут четыре страны: Кипр, Польша, Латвия и Финляндия 08.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-08T19:46+0400

2023-08-08T19:46+0400

2023-08-08T19:56+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу по итогам жеребьевки отборочного этапа Евробаскета 2025 попала в группу G вместе со сборными Финляндии, Сербии и Дании, сообщает Международная федерация баскетбола FIBA.За 24 места в финальной стадии Евробаскета будут бороться команды 32 стран, среди них и Грузия. Перед жеребьевкой сборная Грузии была посеяна в пятой корзине из восьми. Баскетболисты сборной Грузии уступили Латвии в товарищеском матче >>По три команды из каждой группы отправляются на чемпионат Европы. В группе G играет хозяйка турнира, Финляндия, которая автоматически имеет путевку на чемпионат. Таким образом, из этой четверки в финальную стадию выйдут две лучшие команды, кроме Финляндии. Отборочный этап континентального первенства 2025 года пройдет в три окна. Первое окно пройдет с 19 по 27 февраля 2024 года, второе – с 18 по 26 ноября 2024 года, а третье – с 17 по 25 февраля 2025 года. Команды сыграют по две игры в каждом окне. Финальный этап Евробаскета начнется 27 августа 2025 года и завершится 15 сентября. Турнир примут четыре страны: Кипр, Польша, Латвия и Финляндия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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