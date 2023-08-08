https://sputnik-georgia.ru/20230808/sbornaya-gruzii-uznala-sopernikov-po-otborochnomu-etapu-evrobasketa-2025-281048566.html
Сборная Грузии узнала соперников по отборочному этапу Евробаскета 2025
Сборная Грузии узнала соперников по отборочному этапу Евробаскета 2025
Финальный этап Евробаскета начнется 27 августа 2025 года и завершится 15 сентября. Турнир примут четыре страны: Кипр, Польша, Латвия и Финляндия 08.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-08T19:46+0400
2023-08-08T19:46+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу по итогам жеребьевки отборочного этапа Евробаскета 2025 попала в группу G вместе со сборными Финляндии, Сербии и Дании, сообщает Международная федерация баскетбола FIBA.За 24 места в финальной стадии Евробаскета будут бороться команды 32 стран, среди них и Грузия. Перед жеребьевкой сборная Грузии была посеяна в пятой корзине из восьми. Баскетболисты сборной Грузии уступили Латвии в товарищеском матче >>По три команды из каждой группы отправляются на чемпионат Европы. В группе G играет хозяйка турнира, Финляндия, которая автоматически имеет путевку на чемпионат. Таким образом, из этой четверки в финальную стадию выйдут две лучшие команды, кроме Финляндии. Отборочный этап континентального первенства 2025 года пройдет в три окна. Первое окно пройдет с 19 по 27 февраля 2024 года, второе – с 18 по 26 ноября 2024 года, а третье – с 17 по 25 февраля 2025 года. Команды сыграют по две игры в каждом окне. Финальный этап Евробаскета начнется 27 августа 2025 года и завершится 15 сентября. Турнир примут четыре страны: Кипр, Польша, Латвия и Финляндия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
спорт, грузия, новости, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
Сборная Грузии узнала соперников по отборочному этапу Евробаскета 2025
19:46 08.08.2023 (обновлено: 19:56 08.08.2023)
Финальный этап Евробаскета начнется 27 августа 2025 года и завершится 15 сентября. Турнир примут четыре страны: Кипр, Польша, Латвия и Финляндия
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу по итогам жеребьевки отборочного этапа Евробаскета 2025 попала в группу G вместе со сборными Финляндии, Сербии и Дании, сообщает Международная федерация баскетбола FIBA.
За 24 места в финальной стадии Евробаскета будут бороться команды 32 стран, среди них и Грузия.
Перед жеребьевкой сборная Грузии была посеяна в пятой корзине из восьми.
По три команды из каждой группы отправляются на чемпионат Европы. В группе G играет хозяйка турнира, Финляндия, которая автоматически имеет путевку на чемпионат. Таким образом, из этой четверки в финальную стадию выйдут две лучшие команды, кроме Финляндии.
Отборочный этап континентального первенства 2025 года пройдет в три окна. Первое окно пройдет с 19 по 27 февраля 2024 года, второе – с 18 по 26 ноября 2024 года, а третье – с 17 по 25 февраля 2025 года. Команды сыграют по две игры в каждом окне.
Финальный этап Евробаскета начнется 27 августа 2025 года и завершится 15 сентября. Турнир примут четыре страны: Кипр, Польша, Латвия и Финляндия.