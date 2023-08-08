https://sputnik-georgia.ru/20230808/tragediya-na-kurorte-v-gorakh-gruzii---chislo-pogibshikh-uvelichilos-do-19-281030923.html
Трагедия на курорте в горах Грузии – число погибших увеличилось до 19
Трагедия на курорте в горах Грузии – число погибших увеличилось до 19
Тело женщины обнаружили в реке 08.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-08T12:33+0400
2023-08-08T12:33+0400
2023-08-08T12:49+0400
грузия
новости
происшествия
национальное агентство окружающей среды
шови
оползень в шови
рача
рача-лечхуми и квемо сванети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/08/281020868_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_896ccbd465a5137525451286a65f25b5.jpg
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Тело 19-го погибшего в результате схода оползня на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети) спасатели обнаружили на шестой день поисковой операции, сообщили в МВД Грузии. По последним данным, в результате оползня 3 августа были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 15 человек, среди них несколько детей. Во вторник с утра ареал поисковых мероприятий в зоне стихийного бедствия был расширен, спасатели на данный момент работают в 10 местах. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
шови
рача
рача-лечхуми и квемо сванети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/08/281020868_91:0:1510:1064_1920x0_80_0_0_585641a67278307b9455e412542b4e1e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови, рача, рача-лечхуми и квемо сванети
грузия, новости, происшествия, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови, рача, рача-лечхуми и квемо сванети
Трагедия на курорте в горах Грузии – число погибших увеличилось до 19
12:33 08.08.2023 (обновлено: 12:49 08.08.2023)
Тело женщины обнаружили в реке
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Тело 19-го погибшего в результате схода оползня на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети) спасатели обнаружили на шестой день поисковой операции, сообщили в МВД Грузии.
По последним данным, в результате оползня 3 августа были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 15 человек, среди них несколько детей.
"В русле реки было замечено женское тело, а также человеческий фрагмент. В указанном месте проводится дополнительная мобилизация для расширения и увеличения поисково-спасательного ареала", - заявил глава службы по управлению ЧС Темур Мгебришвили.
Во вторник с утра ареал поисковых мероприятий в зоне стихийного бедствия был расширен, спасатели на данный момент работают в 10 местах.
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.
По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.
Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).