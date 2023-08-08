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Взрыв в турецком порту: повреждено 20% запасов продовольствия
Взрыв в турецком порту: повреждено 20% запасов продовольствия
Повреждено 20% запаса продовольствия, находящегося в силосе в момент взрыва 08.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-08T12:53+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Порядка 15 тысяч тонн продовольствия было повреждено в результате взрыва в турецком порту Дериндже, сообщает Центр противодействия дезинформации Управления по связям администрации президента.Ранее в ряде турецких СМИ сообщалось, что якобы после взрыва в порту повреждено 8 миллионов тонн запасов продовольствия.Баку-Тбилиси-Анкара – столицы трех стран может соединить скоростной поезд>>Взрыв прогремел накануне в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута, на место стянуты пожарные и скорая помощь. Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту Дериндже, заявил ранее губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз. Как заявлял мэр города Тахир Бююкакын, взрывом повреждены 13 элеваторов из 16. В результате взрыва пострадали не менее 12 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Взрыв в турецком порту: повреждено 20% запасов продовольствия
12:53 08.08.2023 (обновлено: 15:49 08.08.2023)
Повреждено 20% запаса продовольствия, находящегося в силосе в момент взрыва
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Порядка 15 тысяч тонн продовольствия было повреждено в результате взрыва в турецком порту Дериндже, сообщает Центр противодействия дезинформации Управления по связям администрации президента.
Ранее в ряде турецких СМИ сообщалось, что якобы после взрыва в порту повреждено 8 миллионов тонн запасов продовольствия.
"Общая вместимость порта составляет 95 тысяч тонн. В силосе, где произошел взрыв, уже было 75 тысяч тонн запасов. Согласно предварительным оценкам, около 20% (порядка 15 тысяч тонн) этого запаса было повреждено. Поэтому утверждение о том, что "было уничтожено 8 миллионов тонн запасов", не соответствует действительности", – цитирует РИА Новости заявление Центра.
Взрыв прогремел накануне в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута, на место стянуты пожарные и скорая помощь. Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту Дериндже, заявил ранее губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз. Как заявлял мэр города Тахир Бююкакын, взрывом повреждены 13 элеваторов из 16. В результате взрыва пострадали не менее 12 человек.