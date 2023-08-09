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Будет жарко, но температура воздуха понизится – синоптики о погоде в Грузии

Будет жарко, но температура воздуха понизится – синоптики о погоде в Грузии

Метеорологи прогнозируют жаркую погоду на всей территории Грузии в течение текущей недели 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T11:42+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Жара в Грузии в ближайшее время не спадет, однако температура воздуха понизится на несколько градусов, сообщают синоптики. В частности, с 9 до 13 августа температура воздуха в стране прогреется до 39 градусов тепла, прогнозируют метеорологи.Далее, 14 августа, температура воздуха понизится на два градуса и составит 37 градусов тепла. Пятнадцатого августа синоптики прогнозируют 35 градусов тепла, а с 16 числа температура воздуха упадет еще на один градус и составит 34 градуса. Синоптики прогнозируют увеличение температуры воздуха на всей территории Грузии в течение текущей недели, что может вызвать лесные пожары. Служба по управлению ЧС призывает граждан к осторожности, а при обнаружении задымления – незамедлительно звонить в "112".Ситуация в Шови – спасатели работают на 10 участках >>>Агентство охраняемых территории Грузии предупреждает граждан страны и просит быть осторожными на природе: не выбрасывать окурки сигарет, не загрязнять природу, особенно жестяными предметами и стеклянными банками. Из-за высокой температуры лето является самым опасным периодом в плане пожаров. Национальное лесное агентство Грузии ежегодно размещает информационно-предупреждающие знаки в зонах, которые могут быть особенно опасны в этот период. Как отмечают в ведомстве, основной причиной пожаров в лесу является неосторожность людей. Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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