https://sputnik-georgia.ru/20230808/situatsiya-v-shovi--spasateli-rabotayut-na-10-uchastkakh-281049902.html

Ситуация в Шови – спасатели работают на 10 участках

Ситуация в Шови – спасатели работают на 10 участках

Спецтехника шестой день работает в зоне стихийного бедствия, в поисковых работах задействованы около тысячи человек – спасатели, военные, волонтеры 08.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-08T21:46+0400

2023-08-08T21:46+0400

2023-08-08T21:46+0400

грузия

новости

общество

ираклий карселадзе

национальное агентство окружающей среды

шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Поисково-спасательные работы на курорте Шови ведутся сразу на 10 участках, из которых на 8 работает спецтехника, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 19 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски 15 человек, в том числе семерых детей По его словам, до сих пор спасатели не могут добраться до самого эпицентра, хотя подойти близко уже удалось. Как заявил министр, на этом этапе уже удалось вернуть реку в прежнее русло "Это саботаж!" – спикер парламента Грузии обвинил во лжи геологов, НПО и СМИ >>"Мы смогли вернуть реку в старое русло, и это дало нам возможность работать в ареале Мжаве цклеби, кроме того, добавились локации у эпицентра, где в основном мобилизована тяжелая техника и вместе с живой силой ведет работы. Но там приходится работать очень осторожно, так как техника работает под надзором спасателей и максимально осторожно, чтобы не помешать поискам" , – сказал Карселадзе. Спецтехника шестой день работает в зоне стихийного бедствия. На месте мобилизовано более 100 единиц спецтехники, из них 86 задействованы в поисковых работах. В поисковых работах задействованы около тысячи человек – спасатели, военные, волонтеры. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий карселадзе, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови