https://sputnik-georgia.ru/20230809/chto-bylo-sdelano-na-meste-skhoda-opolznya-v-gorakh-gruzii---otvet-ministra-infrastruktury-281071136.html

Что было сделано на месте схода оползня в горах Грузии – ответ министра инфраструктуры

Что было сделано на месте схода оползня в горах Грузии – ответ министра инфраструктуры

Оползень не только унес жизни людей, но и разрушил инфраструктуру на курорте Шови 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T16:23+0400

2023-08-09T16:23+0400

2023-08-09T16:39+0400

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ираклий карселадзе

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оползень в шови

рача

рача-лечхуми и квемо сванети

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Монтаж второго временного моста начался в зоне схода оползня на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети), сообщил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе, подытоживая проделанные работы в зоне стихийного бедствия. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погиб 21 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ищут более десяти пропавших без вести, среди них несколько детей. Кроме того, по словам министра, стратегически важным решением было строительство альтернативной дороги, которая позволила приблизиться к т. н. кислым водам. На данном этапе спасатели работают в девяти приоритетных местах, в том числе на территории, где до схода оползня находились коттеджи и столовая.Спецтехника седьмой день работает в зоне стихийного бедствия. На месте мобилизовано 90 единиц тяжелой техники. В поисковых работах задействованы около тысячи человек – спасатели, военные, волонтеры.Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, шови, ираклий карселадзе, происшествия, оползень в шови, рача, рача-лечхуми и квемо сванети