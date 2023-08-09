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ЕС должен поставить Грузию на одном уровне с Украиной и Молдовой – Папуашвили

ЕС должен поставить Грузию на одном уровне с Украиной и Молдовой – Папуашвили

Нельзя вынуждать грузинский народ вымаливать статус кандидата, заявил председатель парламента 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T14:25+0400

2023-08-09T14:25+0400

2023-08-09T14:25+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Власти Грузии надеются на справедливую рекомендацию Еврокомиссии и на справедливое решение Евросовета в связи с предоставлением стране статуса кандидата на вступление в ЕС, которая поставит страну на одном уровне с Украиной и Молдовой, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Если сегодня они имеют статус кандидата, то и Грузия должна иметь статус кандидата, подчеркнул Папуашвили. "Если с ними начинаются переговоры, то должны начинаться переговоры и с Грузией. Это было бы справедливым решением, основанным на объективных критериях и оценках, которые представила сама Еврокомиссия в январе этого года", – пояснил Папуашвили. При этом, как отметил глава грузинского законодательного органа, также существует вероятность несправедливого решения. "В июне прошлого года мы видели такое несправедливое решение, когда Грузию, лидера в тройке, обделили, а страны, идущие за Грузией, получили статус кандидата. Посмотрим, надеюсь, что будет принято справедливое решение – это поставить Грузию на один уровень с Украиной и Молдовой", – отметил он. Нарушает ли Армения санкции при реэкспорте автомобилей в Россию – взгляд из Еревана >>>По информации редактора европейского бюро "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, началась подготовка доклада Еврокомиссии о расширении, который должен быть опубликован во второй половине октября. По его прогнозам, в сложившейся ситуации будут рекомендации начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС и с Грузией для получения статуса кандидата. Но в декабре снова понадобится консенсус 27 членов ЕС, написал Йозвяк в Twitter. Ранее все его прогнозы вокруг вопроса евроинтеграции Грузии оправдывались. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что сделали все возможное для выполнения условий ЕС. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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еврокомиссия, шалва папуашвили, украина, молдова, политика, новости, грузия, грузия - евросоюз, евросоюз