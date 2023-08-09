https://sputnik-georgia.ru/20230809/narushaet-li-armeniya-sanktsii-pri-reeksporte-avtomobiley-v-rossiyu---vzglyad-iz-erevana-281053850.html

Нарушает ли Армения санкции при реэкспорте автомобилей в Россию – взгляд из Еревана

Нарушает ли Армения санкции при реэкспорте автомобилей в Россию – взгляд из Еревана

Публикации в СМИ, спекулирующие на тему обхода западных санкций со стороны Армении, власти считают беспочвенными 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T07:32+0400

2023-08-09T07:32+0400

2023-08-09T07:47+0400

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ТБИЛИСИ, 9 августа — Sputnik. Вторичные санкции Запада применяются в случае обхода запрета на реэкспорт конкретных товарных групп, к которым автомобили не относятся, поэтому машины из Армении вывозятся в Россию законно. Об этом в беседе со Sputnik Армения заявил начальник управления промышленной политики министерства экономики Армении Армен Еганян.Ранее в ряде зарубежных СМИ появились публикации о том, что Армения помогает РФ обходить западные санкции, о чем якобы свидетельствует резкий рост реэкспорта машин из страны. Наибольший резонанс вызвала статья от 18 июля в Financial Times, в которой в контексте возможного обхода Арменией санкций говорилось, что реэкспорт автомобилей из Армении в РФ только в январе 2023 года увеличился в 200 раз по сравнению с тем же периодом 2022 года, составив $180 млн.Служба доходов – ограничения на экспорт автомобилей не коснется третьих стран >>Спустя несколько дней председатель Комитета госдоходов Рустам Бадасян, комментируя статью Financial Times, заявил, что в публикации есть некоторые нестыковки. Кроме того, он отметил, что власти Армении находятся в ежедневном контакте как с партнерами из Евросоюза, так и США, работают и сотрудничают с ними открыто и прозрачно.Представитель министерства напомнил, что во все времена вторичные санкции в основном применялись к товарам двойного назначения. К таковой, например, относится продукция, содержащая микроэлектронику, которая в результате определенных манипуляций может быть использована в производстве оружия."Для этого необходимо экспертное заключение. То есть один телефон может быть включен в перечень товаров двойного назначения, а другой – нет. Все зависит от конкретных параметров. Что касается легковых автомобилей, то они не относятся к товарам двойного назначения и, следовательно, не находятся в поле контроля", – отметил Еганян.Грузия ограничила поставку автомобилей из США в Россию >>Он добавил, что Армения присоединилась к международному соглашению о контроле над товарами двойного назначения. Национальные механизмы контроля, таким образом, действуют вне зависимости от того, в какую страну экспортируются товары – будь то Россия, Беларусь, США, ЕС, арабские страны или Китай.По словам представителя Минэкономики, недавним решением правительство также внесло корректировки в список товаров, которые могут трансформироваться при определенных изменениях в товары двойного назначения. Еганян заметил, что они также проходят проверку и процедуру контроля при экспорте, независимо от страны назначения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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