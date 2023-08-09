https://sputnik-georgia.ru/20230809/eto-neserezno--spiker-parlamenta-o-sozdanii-komissii-po-tragedii-v-shovi-281064984.html

"Это несерьезно" – спикер парламента о создании комиссии по трагедии в Шови

"Это несерьезно" – спикер парламента о создании комиссии по трагедии в Шови

В связи с трагедией в Шови уже ведется расследование по двум статьям УК Грузии 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T14:04+0400

2023-08-09T14:04+0400

2023-08-09T15:21+0400

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национальное агентство окружающей среды

оползень в шови

оползень

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что инициатива оппозиции о создании парламентской комиссии по расследованию трагедии в Шови свидетельствует о ее незрелости и желании накопить политический капитал. С инициативой о создании комиссии по расследованию причин трагедии в Шови, выявлению ответственных лиц и того, можно ли было ее избежать, выступила часть оппозиции, среди них партия "Лело для Грузии" и лидер партии "Для народа" Анна Долидзе. В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". По его словам, вся информация о трагедии общедоступна, и парламентарии в случае возникновения вопросов могут с ней ознакомиться. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, шови, шалва папуашвили, анна долидзе, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, оползень