https://sputnik-georgia.ru/20230809/kak-sokhranit-prokhladu-v-kvartire-zharkim-letom-rekomendatsii-ekspertov-281062665.html

Как сохранить прохладу в квартире жарким летом? Рекомендации экспертов

Как сохранить прохладу в квартире жарким летом? Рекомендации экспертов

Август – самый жаркий месяц лета, и в Грузии температура воздуха повысилась до 39 градусов тепла. Синоптики пока не прогнозируют прохладной погоды 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T12:40+0400

2023-08-09T12:40+0400

2023-08-09T12:40+0400

жара

лето

грузия

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23704/09/237040918_0:179:2000:1304_1920x0_80_0_0_f2287db823952561e74e986a10ecbf52.jpg

Чтобы избежать перегрева, специалисты советуют в жаркие дни следовать существующим рекомендациям. В частности, в жаркое время дня следует держать окна зашторенными, поскольку около 30% нежелательного тепла попадает в дома именно через них. В жаркие часы стоит включить кондиционер, а в случае его отсутствия пользоваться хотя бы вентилятором. Специалисты также советуют в жару убрать ковры, как источники тепла. Важно в жаркие дни также увлажнять воздух, есть больше фруктов и салатов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует как можно реже бывать на жаре, в том числе ночью, избегать серьезных физических нагрузок и следить за тем, чтобы дети и животные не оставались в припаркованных автомобилях. Специалисты ВОЗ рекомендуют следить за температурой тела и избегать обезвоживания, носить легкую и свободную одежду, использовать легкое постельное белье, принимать прохладный душ, пить больше воды, обходиться без алкоголя и напитков, содержащих сахар и кофеин. Трагедия на горном курорте Грузии: число жертв достигло 20 >>>Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать оптимальное содержание жидкости в организме, которая обеспечивает нормальную жизнедеятельность и обмен веществ. В помещениях специалисты советуют не устанавливать температуру кондиционера ниже 24 °С, чтобы не создавать большой перепад температур с внешней средой. Выход на жару из прохладного помещения приводит к тому, что человеческий организм начинает работать более интенсивно и легче подхватывает инфекции. В ВОЗ отмечают, что из-за изменения климата люди, возможно, будут чаще страдать от жаркой погоды, городские жители все чаще будут сталкиваться с экстремальными температурами. За последние 50 лет от воздействия экстремальной температуры в Европейском регионе погибло почти 140 тысяч человек. Наряду с другими стихийными бедствиями, вызванными погодными условиями, это вылилось в экономический ущерб в размере 476,5 млрд долларов США. ВОЗ призывает страны принять меры во избежание отрицательных последствий экстремальных температур для здоровья населения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

жара, лето, грузия, общество, новости