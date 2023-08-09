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Трагедия на горном курорте Грузии: число жертв достигло 20
Трагедия на горном курорте Грузии: число жертв достигло 20
Ведутся поиски более десяти человек, среди них несколько детей 09.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-09T11:22+0400
2023-08-09T11:22+0400
2023-08-09T11:25+0400
происшествия
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шови
национальное агентство окружающей среды
оползень в шови
оползень
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Грузинские спасатели обнаружили тело 20-летнего человека в месте схода оползня на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети), сообщили в МВД Грузии. Таким образом, число погибших от стихийного бедствия достигло 20. В результате оползня 3 августа были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски более десяти человек, среди них несколько детей. С утра в среду зона поисковых мероприятий в зоне стихийного бедствия был расширен. На данном этапе спасатели работают в 10 местах, в том числе на территории, где до схода оползня находились коттеджи и столовая. По последним данным, в ходе работ реку Бубисцкали (приток реки Чанчахи) удалось вернуть в прежнее русло. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, шови, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, оползень
происшествия, грузия, новости, шови, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, оползень
Трагедия на горном курорте Грузии: число жертв достигло 20
11:22 09.08.2023 (обновлено: 11:25 09.08.2023)
Ведутся поиски более десяти человек, среди них несколько детей
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Грузинские спасатели обнаружили тело 20-летнего человека в месте схода оползня на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети), сообщили в МВД Грузии.
Таким образом, число погибших от стихийного бедствия достигло 20. В результате оползня 3 августа были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски более десяти человек, среди них несколько детей.
С утра в среду зона поисковых мероприятий в зоне стихийного бедствия был расширен. На данном этапе спасатели работают в 10 местах, в том числе на территории, где до схода оползня находились коттеджи и столовая.
По последним данным, в ходе работ реку Бубисцкали (приток реки Чанчахи) удалось вернуть в прежнее русло.
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.
По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.
Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).