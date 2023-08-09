https://sputnik-georgia.ru/20230809/lechenie-bolnykh-rakom-v-gruzii-budet-besplatnym-vne-zavisimosti-ot-dokhodov-grazhdan-281065400.html

Лечение больных раком в Грузии будет бесплатным вне зависимости от доходов граждан

Лечение больных раком в Грузии будет бесплатным вне зависимости от доходов граждан

В стране ежегодно выявляют около девяти тысяч новых случаев заболевания раком 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T14:46+0400

2023-08-09T14:46+0400

2023-08-09T14:46+0400

программа всеобщего здравоохранения

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Онкологические пациенты смогут бесплатно лечиться в Грузии вне зависимости от их дохода – до сих пор лечение могли получить лишь граждане с доходом ниже 40 тысяч лари (15,3 тысячи долларов), заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния. Согласно новшеству Минздрава, ограничение снимается, и все пациенты с раком в рамках программы всеобщего здравоохранения смогут пользоваться бесплатным лечением стоимостью не более 25 тысяч лари в год (9,5 тысячи долларов). Правительство Грузии уже утвердило изменение. По ее словам, главная цель изменения – повышение доступа онкологических пациентов к полноценному лечению. В частности, гормонотерапия, химиотерапия, лучевая терапия и медикаменты будут финансироваться всем гражданам, включенным в программу всеобщего здравоохранения даже в том случае, если их доход выше сорока тысяч лари в год. Новшество касается и ветеранов, имеющих частную страховку. Основной вид рака у женщин – это рак молочной железы и рак щитовидной железы, у мужчин чаще встречается рак трахеи, бронхов и легких. При этом у обоих полов распространен рак кишечника. А вот у детей самые распространенные виды рака – лейкемия, лимфома, рак мозга и позвоночника. В Грузии ежегодно выявляют порядка девяти тысяч новых случаев заболевания раком. Самые распространенные онкологические заболевания в стране – рак груди и щитовидной железы. Грузия против гепатита С: эффективность лечения по госпрограмме - 99% >>>Напомним, что по решению правительства Грузии все расходы на лечение детей с онкологическими заболеваниями берет на себя государство. На сегодняшний день в Грузии около 300 таких детей. Пациенты смогут бесплатно лечиться в трех ведущих клиниках – в Турции, Израиле и Испании. Соответствующее соглашение оформили представители "Фонда солидарности" при правительстве Грузии и клиник-партнеров. В Грузии с 2013 года действуют Программа всеобщего здравоохранения (государственное медицинское страхование граждан) и льготы на приобретение медикаментов неимущими гражданами, пенсионерами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Неотложные медицинские услуги сегодня доступны 90% населения Грузии. Кроме того, благодаря Программе всеобщего здравоохранения удалось сократить расходы граждан на 25%. Программа всеобщего здравоохранения включает шесть групп: целевые группы (дети до 5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и социально незащищенные лица), граждане с высоким доходом, граждане со средним доходом, граждане с рейтинговыми баллами от 70 тысяч до 100 тысяч по шкале обеспеченности, подростки (от 6 до 18 лет) и граждане с низким нерегулярным доходом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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программа всеобщего здравоохранения, здравоохранение, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии, министерство здравоохранения грузии, новости, общество, грузия, минздрав