https://sputnik-georgia.ru/20230809/onlayn-portal-tktge-poteryal-eksklyuzivnoe-pravo-na-prodazhu-biletov-v-kinoteatry-gruzii-281083288.html

Онлайн-портал TKT.GE потерял эксклюзивное право на продажу билетов в кинотеатры Грузии

Онлайн-портал TKT.GE потерял эксклюзивное право на продажу билетов в кинотеатры Грузии

У TKT.GE было эксклюзивное право на продажу билетов в шести кинотеатрах Грузии 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T21:39+0400

2023-08-09T21:39+0400

2023-08-09T22:42+0400

грузия

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тбилисский апелляционный суд

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агентство конкуренции грузии

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд удовлетворил просьбу Национального агентства конкуренции и приостановил эксклюзивное право онлайн-портала TKT.GE на продажу билетов в кинотеатры, говорится в сообщении ведомства. Сайт TKT.GE 31 декабря 2022 года заключил договор с дистрибьюторской компанией, согласно которому он получил эксклюзивное право на онлайн-продажу билетов в шесть основных кинотеатров в Грузии. Жалобу на tkt.ge подала другая платформа продажи билетов – biletebi.ge.Агентство конкуренции начало изучение в отношении экономических агентов ООО "Дистрибьютерская компания", ООО "Онлайн тикетс", TBC Bank и TBC Bank Group PLC о предполагаемом нарушении законодательства о конкуренции на рынке онлайн-продажи билетов в кинотеатр в апреле 2023 года. Антимонопольная служба Грузии проверит онлайн-торговлю билетами в кино>>По решению суда до завершения изучения было приостановлено действие соглашения от 31 декабря 2022 года между компаниями ООО "Дистрибьюторская компания" и ООО "Онлайн тикетс", согласно которому портал TKT.GE получил эксклюзивное право на продажу билетов в шести кинотеатрах Грузии. Агентство изучает вопрос возможного злоупотребления доминирующим положением одной компанией и возможного заключения картельных сделок в отношении пяти компаний. Агентство ранее заявило, что примет соответствующее решение о нарушении не позднее, чем через месяцев после начала расследования дела. Учитывая важность и сложность вопроса, процесс расследования может длиться до 18 месяцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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