https://sputnik-georgia.ru/20230809/potentsialno-opasnyy-asteroid-priblizhaetsya-k-zemle--nasa-281063252.html

Потенциально опасный астероид приближается к Земле – НАСА

Потенциально опасный астероид приближается к Земле – НАСА

Диаметр астероида, по оценкам ученых, составляет от 430 до 960 метров, а его скорость – 14,25 километра в секунду 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T13:01+0400

2023-08-09T13:01+0400

2023-08-09T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Специалисты предупреждают: потенциально опасный астероид, диаметр которого достигает 960 метров, должен пролететь на расстоянии около шести миллионов километров от Земли, говорится на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА.Эксперты называют этот астероид 6037 (1988 EG). По их данным, объект максимально приблизится к планете 23 августа, в 8:18 UTC (12:18 по тбл). Магнитные бури в августе 2023: что делать в неблагоприятные дни >>>Ожидается, что минимальное расстояние между небесным телом и Землей составит 0,04 астрономической единицы, или почти 6,1 миллиона километров. Потенциально опасными считаются объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии до 0,05 астрономической единицы, или менее 7,5 миллиона километров.В частности, диаметр астероида, по оценкам ученых, составляет от 430 до 960 метров, его скорость – 14,25 километра в секунду.Астрономический объект относится к числу тех, которые пересекают орбиту Земли, однако это не означает, что он обязательно столкнется с планетой.Астрономическая единица – это единица измерения расстояний в космосе, равная среднему расстоянию от Земли до Солнца.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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