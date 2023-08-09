https://sputnik-georgia.ru/20230809/prinyat-zakon-o-zaprete-dezinformatsii-nerealno-v-gruzii--lider-gruzinskoy-mechty-281051933.html

Принять закон о запрете дезинформации нереально в Грузии – лидер "Грузинской мечты"

Принять закон о запрете дезинформации нереально в Грузии – лидер "Грузинской мечты"

Тяжелая реакция может последовать за инициативой любого законопроекта, который будет противостоять лжи и клевете, заявил депутат 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T07:01+0400

2023-08-09T07:01+0400

2023-08-09T07:01+0400

грузия

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Из-за поляризации общества и возможной острой реакции в Грузии нереально принять закон о запрете дезинформации, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. На фоне трагедии на курорте Шови вопрос борьбы с дезинформацией стал особо актуальным. В СМИ, соцсетях периодически появлялись так называемые вбросы ложной или искаженной информации. Он напомнил про события в Тбилиси во время инициирования закона "Об агентах иностранного влияния", когда власти вынуждены были отказаться от принятия, чтобы не пострадали молодые люди, которые вышли на улицы в знак протеста, по словам представителей правящей партии, подстрекаемые и введенные в заблуждение радикальной оппозицией, и устроили беспорядки. "Такая же тяжелая реакция может последовать за инициацией любого законопроекта, который будет противостоять лжи и клевете. Выйдут послы и скажут, что это "российский закон", и введут общество в заблуждение, как это было в прошлый раз", – сказал Кобахидзе. Грузии не нужна была помощь соседей в борьбе с последствиями оползня в Шови – Кобахидзе >>По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 19 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Пропавшими без вести считаются 14 человек. Представители некоторых оппозиционных партий сразу после трагедии начали делать громкие заявления, обвиняя власти во всем случившемся. Масла в огонь подливали и оппозиционные СМИ, которые давали часто непроверенную и ложную информацию. Представители правящей "Грузинской мечты" назвали поведение оппонентов вредительством и игрой на нервах людей в столь трагичный для страны момент. Председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия в период кризиса стала объектом информационной атаки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, шови, оползень в шови