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Грузии не нужна была помощь соседей в борьбе с последствиями оползня в Шови – Кобахидзе

Грузии не нужна была помощь соседей в борьбе с последствиями оползня в Шови – Кобахидзе

У спасателей были все необходимые инструменты, чтобы спасти живых, заявил лидер правящей партии 08.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-08T20:33+0400

2023-08-08T20:33+0400

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национальное агентство окружающей среды

шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Грузии не нужна была помощь других стран в борьбе с последствиями оползня на курорте Шови, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Оппозиционеры после оползня в Шови 3 августа обвинили власти, что те не приняли помощь от Турции, Азербайджана, Армении и Венгрии, которые предложили прислать вертолеты и спасателей. Он также ответил на претензии, что вертолеты могли бы работать и по ночам, если были бы лучше оснащены. "По поводу вертолетов – это ложь. Ложь, что у вертолетов не было прожекторов. Когда вы такое говорите, это несерьезно. Вы даже не знаете, что такое аппаратура ночного видения. Вы думаете, у вертолета фары? Это же несерьезно", – сказал Кобахидзе. Он также разъяснил журналистам, что такое приборы ночного видения и зачем они нужны на вертолете. Когда Грузия получит новые спасательные вертолеты – ответ главы ЧС >>"Что касается аппаратуры ночного видения, то ее задача – улучшить стандарты безопасности. Но полеты вертолетов по приборам ночного видения также опасны в том месте, как и без нее", – сказал Кобахидзе. Он отметил, что у спасателей были все необходимые инструменты, чтобы спасти живых. "Там были все средства, чтобы обнаружить всех людей, спасти которых было возможно", – сказал Кобахидзе. По последним данным, в результате оползня 3 августа были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Найдены тела 19 погибших, ведутся поиски 15 человек, среди них несколько детей. Спецтехника шестой день работает в зоне стихийного бедствия. На месте мобилизовано более 100 единиц спецтехники, из них 86 задействованы в поисковых работах. В поисковых работах задействованы около тысячи человек – спасатели, военные, волонтеры. Вся территория, где сошел оползень, покрыта землей высотой от 3 до 5 метров, превратившейся в ил. Спасатели работают на 10 локациях, но пока не смогли добраться до эпицентра. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, общество, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови