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Седьмой день со дня трагедии в Шови – ситуация в зоне бедствия
Седьмой день со дня трагедии в Шови – ситуация в зоне бедствия
Ведутся поиски еще 14 человек, среди них несколько детей 09.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-09T10:19+0400
2023-08-09T10:19+0400
2023-08-09T16:54+0400
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шови
тбилиси
национальное агентство окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Зона поисково-ликвидационных работ на горном курорте Шови, где на днях сошел оползень, будет расширена, сообщает Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии. По последним данным на утро 9 августа, в Шови обнаружены тела 19 человек, большинство из них удалось идентифицировать. Ведутся поиски еще 14 человек, среди них несколько детей. По информации ведомства, в десяти приоритетных местах мобилизована живая сила и тяжелая техника. В результате работы реку Бубисцкали уже удалось вернуть в прежнее русло. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, шови, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
грузия, новости, общество, шови, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
Седьмой день со дня трагедии в Шови – ситуация в зоне бедствия
10:19 09.08.2023 (обновлено: 16:54 09.08.2023)
Ведутся поиски еще 14 человек, среди них несколько детей
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Зона поисково-ликвидационных работ на горном курорте Шови, где на днях сошел оползень, будет расширена, сообщает Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии.
По последним данным на утро 9 августа, в Шови обнаружены тела 19 человек, большинство из них удалось идентифицировать. Ведутся поиски еще 14 человек, среди них несколько детей.
По информации ведомства, в десяти приоритетных местах мобилизована живая сила и тяжелая техника.
В результате работы реку Бубисцкали уже удалось вернуть в прежнее русло.
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.
По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.
Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).