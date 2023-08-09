https://sputnik-georgia.ru/20230809/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-snizilas-v-iyune--novaya-statistika-281054296.html

Стоимость строительства в Грузии снизилась в июне – новая статистика

Стоимость строительства в Грузии снизилась в июне – новая статистика

Снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения цены на машины и оборудование на 0,6% 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за июнь 2023 года снизился на 0,1% по сравнению с маем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения цены на машины и оборудование на 0,6%, а также на транспортировку, топливо и электроэнергию на1,2%.В июне 2023 года, по сравнению с февралем 2022-го, Индекс стоимости строительства вырос на 8%, что было вызвано ростом зарплаты на 18,6% и цен на стройматериалы на 5,3%.Сколько объектов построено в Грузии за полгода – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, строительство, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"