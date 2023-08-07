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Сколько объектов построено в Грузии за полгода – новая статистика
Сколько объектов построено в Грузии за полгода – новая статистика
Больше половины построенных за первое полугодие объектов приходится на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети 07.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-07T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. В первом полугодии 2023 года в Грузии было введено в эксплуатацию 1 465 объектов общей площадью 1 337,1 тысячи квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, число введенных в эксплуатацию объектов увеличилось на 7,3%, а площадь выросла на 25,4%.Больше половины построенных за январь-июнь 2023 года объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети и Мцхета-Мтианети.Экономика Грузии продолжает уверенно расти – новая статистика &gt;&gt;В Грузии в первом полугодии 2023 года муниципальными органами власти было выдано 5,1 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 4 миллиона квадратных метров.По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, число выданных разрешений снизилось на 0,5%, а площадь предполагаемого строительства увеличилась на 25,4%.Экономика Грузии в 2023 году вырастет на 6% – Нацбанк &gt;&gt;Из общего числа выданных разрешений, 73,9% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других, но основная часть приходится на жилые комплексы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Сколько объектов построено в Грузии за полгода – новая статистика

09:01 07.08.2023
© photo: Sputnik / StringerНовые жилые дома, которые строятся на проспекте Маршала Геловани
Новые жилые дома, которые строятся на проспекте Маршала Геловани - Sputnik Грузия, 1920, 07.08.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Больше половины построенных за первое полугодие объектов приходится на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. В первом полугодии 2023 года в Грузии было введено в эксплуатацию 1 465 объектов общей площадью 1 337,1 тысячи квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).
По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, число введенных в эксплуатацию объектов увеличилось на 7,3%, а площадь выросла на 25,4%.
Больше половины построенных за январь-июнь 2023 года объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети и Мцхета-Мтианети.
Экономика Грузии продолжает уверенно расти – новая статистика >>
В Грузии в первом полугодии 2023 года муниципальными органами власти было выдано 5,1 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 4 миллиона квадратных метров.
По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, число выданных разрешений снизилось на 0,5%, а площадь предполагаемого строительства увеличилась на 25,4%.
Экономика Грузии в 2023 году вырастет на 6% – Нацбанк >>
Из общего числа выданных разрешений, 73,9% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.
Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других, но основная часть приходится на жилые комплексы.
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