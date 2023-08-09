https://sputnik-georgia.ru/20230809/tragediya-na-gornom-kurorte-gruzii-chislo-zhertv-uvelichilos-do-21-281068215.html

Оползень на горном курорте Грузии: число погибших увеличилось до 21

Оползень на горном курорте Грузии: число погибших увеличилось до 21

В данное время ведутся поиски более десяти человек, среди них несколько детей 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T15:04+0400

2023-08-09T15:04+0400

2023-08-09T15:51+0400

шови

оползень в шови

грузия

происшествия

новости

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Грузинские спасатели нашли тело еще одного пропавшего в месте схода оползня на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети), сообщил глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.Таким образом, число погибших от стихийного бедствия достигло 21. В результате оползня 3 августа были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски более десяти человек, среди них несколько детей.С утра в среду зона поисковых мероприятий в зоне стихийного бедствия был расширен. На данном этапе спасатели работают в 10 местах, в том числе на территории, где до схода оползня находились коттеджи и столовая.По последним данным, в ходе работ реку Бубисцкали (приток реки Чанчахи) удалось вернуть в прежнее русло.Причины схода оползня в ШовиПричиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было.Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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шови, оползень в шови, грузия, происшествия, новости, национальное агентство окружающей среды