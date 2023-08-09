https://sputnik-georgia.ru/20230809/tragediya-v-shovi-spasateli-ischut-ostanki-esche-12-chelovek-281077022.html

Трагедия в Шови: спасатели ищут останки еще 12 человек

Трагедия в Шови: спасатели ищут останки еще 12 человек

В зоне стихийного бедствия спецтехника работает уже седьмой день 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T19:09+0400

2023-08-09T19:09+0400

2023-08-09T19:09+0400

шови

оползень в шови

национальное агентство окружающей среды

происшествия

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Спасатели ведут активные поиски останков еще двенадцати человек на месте оползня на курорте Шови, заявил глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. Оползень в Шови сошел 3 августа и полностью уничтожил курорт. Спасатели эвакуировали 210 человек. По его словам, спасателям удалось подобраться к эпицентру стихийного бедствия. "Именно там сегодня мы обнаружили подростка и женщину. Но я пока не хочу говорить, они доставлены в прозектуру. На данный момент, если я не ошибаюсь, идет идентификация четверых. Сегодняшние тела не опознаны", – отметил Мгебришвили. На данном этапе спасатели работают в девяти приоритетных местах, в том числе на территории, где до схода оползня находились коттеджи и столовая. Спецтехника седьмой день работает в зоне стихийного бедствия. На месте мобилизовано 90 единиц тяжелой техники. В поисковых работах задействовано около тысячи человек – спасатели, военные, волонтеры. Причины схода оползня в ШовиПричиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было.Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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шови, оползень в шови, национальное агентство окружающей среды, происшествия, новости, грузия