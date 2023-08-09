https://sputnik-georgia.ru/20230809/vopros-prinyatiya-zakona-o-zaprete-dezinformatsii-ne-rassmatrivaetsya--volskiy-281085539.html

Вопрос принятия закона о запрете дезинформации не рассматривается – Вольский

Вопрос принятия закона о запрете дезинформации не рассматривается – Вольский

После смертоносного оползня на горном курорте в Грузии с СМИ и соцсетях распространилось большое количество дезинформации 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T23:34+0400

2023-08-09T23:34+0400

2023-08-09T23:59+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Вопрос принятия закона о запрете дезинформации в Грузии не рассматривается, действующего законодательства достаточно, чтобы защитить себя от клеветы, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. На фоне стихийного бедствия на курорте Шови, где сошел оползень, вопрос борьбы с дезинформацией стал особо актуальным. Представители некоторых оппозиционных партий сразу после трагедии начали делать громкие заявления, обвиняя власти во всем случившемся. Масла в огонь подливали и оппозиционные СМИ, которые давали часто непроверенную и ложную информацию.В действующем законодательстве достаточно ресурсов, чтобы защитить себя от клеветы, отметил он.Принять закон о запрете дезинформации нереально в Грузии – лидер "Грузинской мечты">>Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что из-за поляризации общества и возможной острой реакции, в Грузии нереально принять закон о запрете дезинформации.Представители "Грузинской мечты" назвали поведение оппонентов, НПО и СМИ в связи со стихийным бедствием в Шови вредительством и игрой на нервах людей в столь трагичный для страны момент. Председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия в период кризиса стала объектом информационной атаки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, шови, шалва папуашвили, оползень в шови, георгий вольский