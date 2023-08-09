https://sputnik-georgia.ru/20230809/vozdukh-v-tsentralnoy-zone-gruzii-stanet-chische-281063569.html

Воздух в центральной зоне Грузии станет чище

Воздух в центральной зоне Грузии станет чище

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Правительство Грузии утвердило План управления качеством воздуха на 2023-2025 годы, который касается улучшения качества воздуха в... 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T13:21+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Правительство Грузии утвердило План управления качеством воздуха на 2023-2025 годы, который касается улучшения качества воздуха в центральной зоне страны, говорится в сообщении министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства. План подготовлен в соответствии с законом Грузии "Об охране атмосферного воздуха" и является документом политики секторального направления. Цель проекта – улучшить качества атмосферного воздуха путем реализации действенных мер.Следует отметить, что представленный план является своего рода продолжением "Плана действий по улучшению качества атмосферного воздуха города Рустави (2020-2022 годы)" и охватывает гораздо большую территорию. В рамках плана города Рустави осуществлены важнейшие изменения в части мер по снижению загрязнения воздуха промышленным сектором, которые уже дали положительные результаты.Пробок в Тбилиси станет меньше, а воздух чище – новый проект мэрии>>В документе детально расписана цель плана, задачи и проблемы, источники загрязнения, а также мероприятия, необходимые для исправления сложившейся ситуации.В подготовке проекта участвовали представители министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и других государственных ведомств, а также представители парламента Грузии, органов самоуправления соответствующих муниципалитетов, администрации регионального представительства и гражданского общества. Проект плана был разработан при поддержке Программы развития ООН (UNDP) и правительства Швеции с участием грузинских и европейских экспертов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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