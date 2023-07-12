https://sputnik-georgia.ru/20230712/probok-v-tbilisi-stanet-menshe-a-vozdukh-chische--novyy-proekt-merii-279490608.html

Пробок в Тбилиси станет меньше, а воздух чище – новый проект мэрии

Пробок в Тбилиси станет меньше, а воздух чище – новый проект мэрии

Проект будет реализован при поддержке Немецкого банка развития 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T16:38+0400

2023-07-12T16:38+0400

2023-07-12T16:38+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси реализует новый проект – "Устойчивая городская мобильность в Тбилиси", направленный на устойчивое развитие городской транспортной системы и инфраструктуры в столице, сообщают в муниципалитете.Этот пятилетний проект, который будет реализован при поддержке Немецкого банка развития (KfW), направлен на развитие транспортной инфраструктуры города и соответствующих услуг, а также улучшение экологической ситуации и безопасное передвижение пассажиров. Вечный ремонт дорог в Тбилиси >>>В сентябре 2022 года между KfW и Минфином Грузии были подписаны соглашения, предусматривающие выделение Грузии льготного кредита на сумму 47 миллионов евро и грант в размере 1,5 миллиона евро на проект по улучшению транспортной системы Тбилиси. Проект предусматривает обустройство "умной" транспортной системы и тбилисских транзитных коридоров. Кроме того, в рамках проекта будет разработан комплексный мультидисциплинарный подход для создания устойчивой и экологически безопасной транспортной сети. С внедрением "умной" транспортной системы будет учитываться вопрос безопасного передвижения пассажиров. Также будет улучшено управление транспортным потоком, общественным транспортом и светофорами. Названо самое загрязненное место Тбилиси >>>Проект также расширит экотранспортную сеть, что означает создание непрерывной и интегрированной системы автобусных полос, выделение безопасных пространств, необходимых для пешеходов и велосипедистов. В результате совместной реализации всех этих мероприятий значительно снизится степень загрязнения атмосферного воздуха и выбросов, вызванных движением транспорта, считают в мэрии.Кроме того, проект будет способствовать пропаганде здорового образа жизни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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