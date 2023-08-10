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Аэропорты Тбилиси и Батуми в июле обслужили более полумиллиона пассажиров
Аэропорты Тбилиси и Батуми в июле обслужили более полумиллиона пассажиров
Большинство пассажиров обслужил Тбилисский международный аэропорт 10.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-10T07:00+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Аэропорты Тбилиси и Батуми в июле 2023 года обслужили 503 277 пассажиров, сообщает компания-оператор аэропортов TAV Georgia. По данным компании, Тбилисский международный аэропорт в июле 2023 года обслужил 403 474 пассажира, что на 14% больше, чем в июле 2022 года, и на 5% больше показателя июля 2019 года, рекордного для Грузии с точки зрения туризма. Дели и Тбилиси с сегодняшнего дня связывает прямой авиарейс&gt;&gt;Что касается Батумского международного аэропорта, то в июле он обслужил 99 803 пассажира, что на 3% выше аналогичного показателя 2022 года и на 1% меньше, чем в июле 2019 года. На 1 июля 2023 года в Грузии рейсы по 88 направлениям осуществляли 48 авиакомпаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, туризм, тбилиси, батуми, tav georgia, тбилисский международный аэропорт, аэропорт батуми
грузия, новости, туризм, тбилиси, батуми, tav georgia, тбилисский международный аэропорт, аэропорт батуми

Аэропорты Тбилиси и Батуми в июле обслужили более полумиллиона пассажиров

07:00 10.08.2023 (обновлено: 07:34 10.08.2023)
© photo: Sputnik / StringerПассажирский самолет садится со стороны моря в батумском аэропорту
Пассажирский самолет садится со стороны моря в батумском аэропорту - Sputnik Грузия, 1920, 10.08.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Большинство пассажиров обслужил Тбилисский международный аэропорт
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Аэропорты Тбилиси и Батуми в июле 2023 года обслужили 503 277 пассажиров, сообщает компания-оператор аэропортов TAV Georgia.
По данным компании, Тбилисский международный аэропорт в июле 2023 года обслужил 403 474 пассажира, что на 14% больше, чем в июле 2022 года, и на 5% больше показателя июля 2019 года, рекордного для Грузии с точки зрения туризма.
Дели и Тбилиси с сегодняшнего дня связывает прямой авиарейс>>
Что касается Батумского международного аэропорта, то в июле он обслужил 99 803 пассажира, что на 3% выше аналогичного показателя 2022 года и на 1% меньше, чем в июле 2019 года.
На 1 июля 2023 года в Грузии рейсы по 88 направлениям осуществляли 48 авиакомпаний.
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