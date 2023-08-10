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Аэропорты Тбилиси и Батуми в июле обслужили более полумиллиона пассажиров

Аэропорты Тбилиси и Батуми в июле обслужили более полумиллиона пассажиров

Большинство пассажиров обслужил Тбилисский международный аэропорт 10.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-10T07:00+0400

2023-08-10T07:00+0400

2023-08-10T07:34+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Аэропорты Тбилиси и Батуми в июле 2023 года обслужили 503 277 пассажиров, сообщает компания-оператор аэропортов TAV Georgia. По данным компании, Тбилисский международный аэропорт в июле 2023 года обслужил 403 474 пассажира, что на 14% больше, чем в июле 2022 года, и на 5% больше показателя июля 2019 года, рекордного для Грузии с точки зрения туризма. Дели и Тбилиси с сегодняшнего дня связывает прямой авиарейс>>Что касается Батумского международного аэропорта, то в июле он обслужил 99 803 пассажира, что на 3% выше аналогичного показателя 2022 года и на 1% меньше, чем в июле 2019 года. На 1 июля 2023 года в Грузии рейсы по 88 направлениям осуществляли 48 авиакомпаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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