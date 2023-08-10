https://sputnik-georgia.ru/20230810/dinamo-tbilisi-uznalo-sopernikov-v-lige-chempionov-po-vodnomu-polo-281118818.html

"Динамо" Тбилиси узнало соперников в Лиге чемпионов по водному поло

"Динамо" Тбилиси узнало соперников в Лиге чемпионов по водному поло

Тбилисцы попали в группу B, где сыграют с "Про Реко" (Италия), "Олимпиакосом" (Греция) и победителем группы D в квалификационном раунде 10.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов по водному поло сезона 2023-2024 выявила соперников тбилисского "Динамо". Тбилисцы попали в группу B, где сыграют с "Про Реко" (Италия), "Олимпиакосом" (Греция) и победителем группы D в квалификационном раунде. Турнир пройдет по обновленной системе. Игры стартуют 22 сентября и продлятся до 18 мая 2024 года. По итогам жеребьевки 12 команд были разделены на четыре группы, названия четырех команд станут известны после отборочных матчей. Ватерполисты из Грузии обыграли команду США на Универсиаде в Китае >>Наконец, в групповом этапе (домашние и выездные матчи) сыграют 16 команд, две лучшие пройдут во второй групповой этап, из которого определятся участники "финала четырех" Лиги чемпионов. Команды, которые займут третьи-четвертые позиции в группе, перейдут в Еврокубок и продолжат борьбу с 1/8 финала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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