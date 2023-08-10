https://sputnik-georgia.ru/20230810/dobychu-nefti-po-sovremennoy-tekhnologii-nachali-nedaleko-ot-tbilisi-281114703.html

Добычу нефти по современной технологии начали недалеко от Тбилиси

Добычу нефти по современной технологии начали недалеко от Тбилиси

Используемая компанией технология горизонтального бурения приводит к увеличению производительности в несколько раз, заявил замминистра 10.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-10T16:55+0400

2023-08-10T16:55+0400

2023-08-10T17:08+0400

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добыча нефти

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Первый заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе ознакомился с процессом добычи нефти и газа недалеко от города Рустави (15 км от Тбилиси), сообщает пресс-служба Агентства нефти и газа Грузии. Месторождение, расположенное недалеко от поселка Мтисдзири, эксплуатируется компанией Block Energy по технологии горизонтальных скважин, в результате чего показатели добычи нефти и газа выросли почти в два раза. В компании утверждают, что к концу 2023 года доля государства в продукции, вероятно, увеличится на 150%. Объем инвестиций первого этапа проекта составляет около 25 миллионов лари. Следует подчеркнуть, что компания также активно участвует в социальных программах окрестных сел и нанимает местное население. По информации замминистра, важно и то, что в будущем компания намерена обработать газовые месторождения по указанной технологии. О том, что недалеко от Тбилиси обнаружено месторождение природного газа с запасами 16 млрд м3, стало известно летом 2022 года. Власти Грузии будут поощрять поиск нефти и газа на территории страны >>Block Energy plc – компания по разведке и добыче нефти и газа, зарегистрированная на международном рынке Лондонской фондовой биржи, которая успешно реализует пять проектов в Грузии. Компания ориентирована как на разработку ранее открытых месторождений, так и на открытие новых месторождений с использованием инновационных технологий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ромео микаутадзе, корпорация нефти и газа грузии, добыча нефти