https://sputnik-georgia.ru/20230810/domom-pisateley-gruzii-budet-rukovodit-doch-nodara-dumbadze--281094600.html

Домом писателей Грузии будет руководить дочь Нодара Думбадзе

Домом писателей Грузии будет руководить дочь Нодара Думбадзе

Депутатские полномочия Думбадзе будут прекращены в ходе осенней сессии 10.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-10T11:40+0400

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дом писателей грузии

нодар думбадзе

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Дом писателей Грузии с сентября возглавит депутат Кетеван Думбадзе – дочь известного грузинского писателя Нодара Думбадзе, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии. Согласно закону, депутатские полномочия Думбадзе будут прекращены в ходе осенней сессии. Думбадзе стала депутатом парламента X созыва по партийному списку правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", соответственно, ее место в законодательном органе займет следующий из списка. На данный момент у "Грузинской мечты" 75 депутатских кресел в парламенте."Сделано в Грузии": выставка работ Ольги и Александра Флоренских открывается в Тбилиси >>>Кетеван Думбадзе в настоящее время является заместителем председателя комитета культуры парламента Грузии и членом комитета диаспоры и Кавказа. В 1978-1983 годах Кетеван Думбадзе училась на филологическом факультете Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили. В министерстве отмечают, что Думбадзе имеет большой профессиональный опыт. В 1977-1993 годах работала в главной редакции художественного перевода и литературных отношений Союза писателей. Думбадзе – автор ряда статей в местной и зарубежной прессе, периодических изданиях, а также переводов классических и современных авторов. Кетеван Думбадзе также имеет опыт работы на телевидении. С 1990 по 2013 год Думбадзе была автором и продюсером ряда информационных, познавательных, авторских программ и проектов на телевидении. В 1993-1999 годах занимала различные должности в пресс-службе президента Грузии. В 2013-2017 г. была советником министра культуры и охраны памятников Грузии, в 2018-ом – экспертом Минобразования, науки, культуры и спорта Грузии, а также руководителем литературно-просветительского проекта "Живые книги". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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дом писателей грузии, нодар думбадзе, тбилиси, грузия, новости, культура, грузинская мечта - демократическая грузия