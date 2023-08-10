https://sputnik-georgia.ru/20230810/domom-pisateley-gruzii-budet-rukovodit-doch-nodara-dumbadze--281094600.html
Домом писателей Грузии будет руководить дочь Нодара Думбадзе
Домом писателей Грузии будет руководить дочь Нодара Думбадзе
Депутатские полномочия Думбадзе будут прекращены в ходе осенней сессии 10.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-10T11:40+0400
2023-08-10T11:40+0400
2023-08-10T12:35+0400
дом писателей грузии
нодар думбадзе
тбилиси
грузия
новости
культура
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Дом писателей Грузии с сентября возглавит депутат Кетеван Думбадзе – дочь известного грузинского писателя Нодара Думбадзе, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии. Согласно закону, депутатские полномочия Думбадзе будут прекращены в ходе осенней сессии. Думбадзе стала депутатом парламента X созыва по партийному списку правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", соответственно, ее место в законодательном органе займет следующий из списка. На данный момент у "Грузинской мечты" 75 депутатских кресел в парламенте."Сделано в Грузии": выставка работ Ольги и Александра Флоренских открывается в Тбилиси >>>Кетеван Думбадзе в настоящее время является заместителем председателя комитета культуры парламента Грузии и членом комитета диаспоры и Кавказа. В 1978-1983 годах Кетеван Думбадзе училась на филологическом факультете Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили. В министерстве отмечают, что Думбадзе имеет большой профессиональный опыт. В 1977-1993 годах работала в главной редакции художественного перевода и литературных отношений Союза писателей. Думбадзе – автор ряда статей в местной и зарубежной прессе, периодических изданиях, а также переводов классических и современных авторов. Кетеван Думбадзе также имеет опыт работы на телевидении. С 1990 по 2013 год Думбадзе была автором и продюсером ряда информационных, познавательных, авторских программ и проектов на телевидении. В 1993-1999 годах занимала различные должности в пресс-службе президента Грузии. В 2013-2017 г. была советником министра культуры и охраны памятников Грузии, в 2018-ом – экспертом Минобразования, науки, культуры и спорта Грузии, а также руководителем литературно-просветительского проекта "Живые книги". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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дом писателей грузии, нодар думбадзе, тбилиси, грузия, новости, культура, грузинская мечта - демократическая грузия
дом писателей грузии, нодар думбадзе, тбилиси, грузия, новости, культура, грузинская мечта - демократическая грузия
Домом писателей Грузии будет руководить дочь Нодара Думбадзе
11:40 10.08.2023 (обновлено: 12:35 10.08.2023)
Депутатские полномочия Думбадзе будут прекращены в ходе осенней сессии
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Дом писателей Грузии с сентября возглавит депутат Кетеван Думбадзе – дочь известного грузинского писателя Нодара Думбадзе, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.
Согласно закону, депутатские полномочия Думбадзе будут прекращены в ходе осенней сессии. Думбадзе стала депутатом парламента X созыва по партийному списку правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", соответственно, ее место в законодательном органе займет следующий из списка. На данный момент у "Грузинской мечты" 75 депутатских кресел в парламенте.
Кетеван Думбадзе в настоящее время является заместителем председателя комитета культуры парламента Грузии и членом комитета диаспоры и Кавказа.
В 1978-1983 годах Кетеван Думбадзе училась на филологическом факультете Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили. В министерстве отмечают, что Думбадзе имеет большой профессиональный опыт.
В 1977-1993 годах работала в главной редакции художественного перевода и литературных отношений Союза писателей. Думбадзе – автор ряда статей в местной и зарубежной прессе, периодических изданиях, а также переводов классических и современных авторов.
Кетеван Думбадзе также имеет опыт работы на телевидении. С 1990 по 2013 год Думбадзе была автором и продюсером ряда информационных, познавательных, авторских программ и проектов на телевидении.
В 1993-1999 годах занимала различные должности в пресс-службе президента Грузии. В 2013-2017 г. была советником министра культуры и охраны памятников Грузии, в 2018-ом – экспертом Минобразования, науки, культуры и спорта Грузии, а также руководителем литературно-просветительского проекта "Живые книги".