https://sputnik-georgia.ru/20230810/festival-meda-i-pchelovodstva-proydet-v-batumi-281099768.html
Фестиваль меда и пчеловодства пройдет в Батуми
Фестиваль меда и пчеловодства пройдет в Батуми
Фестиваль проходит с 2015 года и за эти годы стал любимой традицией приморского города 10.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-10T13:59+0400
2023-08-10T13:59+0400
2023-08-10T13:59+0400
мед
аджария
батуми
новости
культурная жизнь грузии
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23634/99/236349965_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_d9e94e8431a8040dcf7c31e7b3299ba5.jpg
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Фестиваль меда в пятый раз пройдет в курортном городе Батуми (Аджария) 19 и 20 августа, говорится в сообщении организаторов. В выставке-продаже примут участие грузинские производители меда и другой продукции пчеловодства: около 50 компаний, Ассоциации и пчеловоды из разных уголков Грузии – Аджарии, Гурии, Самегрело, Имерети, Рача, Самцхе-Джавахети, Шида Картли и Кахети. Что посмотреть в Батуми – достопримечательности морского курорта Аджарии >>>Посетителям будут представлены лучшие образцы грузинского меда и продуктов пчеловодства, а также свечи ручной работы и косметика. Все можно будет продегустировать и приобрести на месте. Кроме того, фестиваль будет насыщен интерактивными развлекательными мероприятиями, конкурсами, мастер-классами и живой музыкой. Посетить мероприятия можно будет 19 августа с 12:00 до 21:00 и 20 августа с 11:00 до 19:00. Фестиваль меда проходит с 2015 года и за эти годы стал любимой традицией приморского города. Он одинаково популярен среди местных жителей и туристов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
аджария
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23634/99/236349965_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_81747d0419d118b6d8032c4c35af9d85.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мед, аджария, батуми, новости, культурная жизнь грузии, грузия
мед, аджария, батуми, новости, культурная жизнь грузии, грузия
Фестиваль меда и пчеловодства пройдет в Батуми
Фестиваль проходит с 2015 года и за эти годы стал любимой традицией приморского города
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Фестиваль меда в пятый раз пройдет в курортном городе Батуми (Аджария) 19 и 20 августа, говорится в сообщении организаторов.
В выставке-продаже примут участие грузинские производители меда и другой продукции пчеловодства: около 50 компаний, Ассоциации и пчеловоды из разных уголков Грузии – Аджарии, Гурии, Самегрело, Имерети, Рача, Самцхе-Джавахети, Шида Картли и Кахети.
Посетителям будут представлены лучшие образцы грузинского меда и продуктов пчеловодства, а также свечи ручной работы и косметика. Все можно будет продегустировать и приобрести на месте.
Кроме того, фестиваль будет насыщен интерактивными развлекательными мероприятиями, конкурсами, мастер-классами и живой музыкой. Посетить мероприятия можно будет 19 августа с 12:00 до 21:00 и 20 августа с 11:00 до 19:00.
Фестиваль меда проходит с 2015 года и за эти годы стал любимой традицией приморского города. Он одинаково популярен среди местных жителей и туристов.