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Фестиваль меда и пчеловодства пройдет в Батуми

Фестиваль меда и пчеловодства пройдет в Батуми

Фестиваль проходит с 2015 года и за эти годы стал любимой традицией приморского города 10.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-10T13:59+0400

2023-08-10T13:59+0400

2023-08-10T13:59+0400

мед

аджария

батуми

новости

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грузия

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Фестиваль меда в пятый раз пройдет в курортном городе Батуми (Аджария) 19 и 20 августа, говорится в сообщении организаторов. В выставке-продаже примут участие грузинские производители меда и другой продукции пчеловодства: около 50 компаний, Ассоциации и пчеловоды из разных уголков Грузии – Аджарии, Гурии, Самегрело, Имерети, Рача, Самцхе-Джавахети, Шида Картли и Кахети. Что посмотреть в Батуми – достопримечательности морского курорта Аджарии >>>Посетителям будут представлены лучшие образцы грузинского меда и продуктов пчеловодства, а также свечи ручной работы и косметика. Все можно будет продегустировать и приобрести на месте. Кроме того, фестиваль будет насыщен интерактивными развлекательными мероприятиями, конкурсами, мастер-классами и живой музыкой. Посетить мероприятия можно будет 19 августа с 12:00 до 21:00 и 20 августа с 11:00 до 19:00. Фестиваль меда проходит с 2015 года и за эти годы стал любимой традицией приморского города. Он одинаково популярен среди местных жителей и туристов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

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