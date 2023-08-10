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https://sputnik-georgia.ru/20230810/festival-meda-i-pchelovodstva-proydet-v-batumi-281099768.html
Фестиваль меда и пчеловодства пройдет в Батуми
Фестиваль меда и пчеловодства пройдет в Батуми
Фестиваль проходит с 2015 года и за эти годы стал любимой традицией приморского города 10.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-10T13:59+0400
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мед
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Фестиваль меда в пятый раз пройдет в курортном городе Батуми (Аджария) 19 и 20 августа, говорится в сообщении организаторов. В выставке-продаже примут участие грузинские производители меда и другой продукции пчеловодства: около 50 компаний, Ассоциации и пчеловоды из разных уголков Грузии – Аджарии, Гурии, Самегрело, Имерети, Рача, Самцхе-Джавахети, Шида Картли и Кахети. Что посмотреть в Батуми – достопримечательности морского курорта Аджарии &gt;&gt;&gt;Посетителям будут представлены лучшие образцы грузинского меда и продуктов пчеловодства, а также свечи ручной работы и косметика. Все можно будет продегустировать и приобрести на месте. Кроме того, фестиваль будет насыщен интерактивными развлекательными мероприятиями, конкурсами, мастер-классами и живой музыкой. Посетить мероприятия можно будет 19 августа с 12:00 до 21:00 и 20 августа с 11:00 до 19:00. Фестиваль меда проходит с 2015 года и за эти годы стал любимой традицией приморского города. Он одинаково популярен среди местных жителей и туристов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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мед, аджария, батуми, новости, культурная жизнь грузии, грузия
мед, аджария, батуми, новости, культурная жизнь грузии, грузия

Фестиваль меда и пчеловодства пройдет в Батуми

13:59 10.08.2023
© photo: Sputnik / Igor Ageenko / Перейти в фотобанкПчелы на сотах
Пчелы на сотах - Sputnik Грузия, 1920, 10.08.2023
© photo: Sputnik / Igor Ageenko
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Фестиваль проходит с 2015 года и за эти годы стал любимой традицией приморского города
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Фестиваль меда в пятый раз пройдет в курортном городе Батуми (Аджария) 19 и 20 августа, говорится в сообщении организаторов.
В выставке-продаже примут участие грузинские производители меда и другой продукции пчеловодства: около 50 компаний, Ассоциации и пчеловоды из разных уголков Грузии – Аджарии, Гурии, Самегрело, Имерети, Рача, Самцхе-Джавахети, Шида Картли и Кахети.
Что посмотреть в Батуми – достопримечательности морского курорта Аджарии >>>
Посетителям будут представлены лучшие образцы грузинского меда и продуктов пчеловодства, а также свечи ручной работы и косметика. Все можно будет продегустировать и приобрести на месте.
© photo: Sputnik / StringerМед грузинского производства на Международной сельскохозяйственной выставке в Expo Georgia
Мед грузинского производства на Международной сельскохозяйственной выставке в Expo Georgia - Sputnik Грузия, 1920, 10.08.2023
Мед грузинского производства на Международной сельскохозяйственной выставке в Expo Georgia
© photo: Sputnik / Stringer
Кроме того, фестиваль будет насыщен интерактивными развлекательными мероприятиями, конкурсами, мастер-классами и живой музыкой. Посетить мероприятия можно будет 19 августа с 12:00 до 21:00 и 20 августа с 11:00 до 19:00.
Фестиваль меда проходит с 2015 года и за эти годы стал любимой традицией приморского города. Он одинаково популярен среди местных жителей и туристов.
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