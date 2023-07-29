https://sputnik-georgia.ru/20230729/chto-posmotret-v-batumi--dostoprimechatelnosti-morskogo-kurorta-adzharii-280538729.html

Что посмотреть в Батуми – достопримечательности морского курорта Аджарии

Что посмотреть в Батуми – достопримечательности морского курорта Аджарии

Батуми - жемчужина черноморского побережья, привлекающая туристов ухоженностью, хорошо развитой инфраструктурой, множеством достопримечательностей и... 29.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-29T22:22+0400

2023-07-29T22:22+0400

2023-07-29T22:22+0400

батуми

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грузия делает ставку на туризм

черное море

спектакль "али и нино"

фильм "али и нино"

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Столица Аджарии, гармонично сочетающая в себе исторические достопримечательности и ультрасовременные высотные здания, остается главным развлекательным и туристическим центром, где каждый найдет развлечение на любой вкус. Для тех, кто решил поехать в Батуми, Sputnik Грузия рассказывает о самых интересных, исторически значимых и красивых достопримечательностях главного морского курорта Аджарии, которые просто обязательно нужно посмотреть. Батумский бульвар В Батуми обязательно нужно посмотреть бульвар протяженностью в семь километров – это главная достопримечательность главного морского курорта Аджарии. Длинная зеленая набережная тянется практически через всю столицу Аджарии – это любимое место отдыха местных жителей и туристов. Здесь катаются на велосипедах, роликах, скейтбордах или просто прогуливаются вдоль бульвара, украшенного скульптурами, оригинальными скамейками, фонтанами и аттракционами. Парк Чудес В начале бульвара, к северу от центра Батуми, разбит Парк Чудес, где проводят различные концерты и выставки. Парк Чудес, где можно посмотреть несколько интересных достопримечательностей, идеален как для прогулок и отдыха, так и для любителей покататься на скейтах, роликах и велосипедах. Сколько стоит пляжный отдых в Грузии? Исследование туроператоров >>>Он разбит на месте бывшей турецкой крепости. Территория долгое время была запущена, но после масштабной реконструкции Батуми (2007-2013 годах) она стала излюбленным местом как для туристов, так и местных жителей. Колесо обозрения Колесо обозрения, расположенное в Парке Чудес – самый большой аттракцион Батуми и прекрасная смотровая площадка. С вершины колеса обозрения, а высота его 55 метров, открывается неповторимый вид на окрестности и хорошо видны близлежащие достопримечательности – Башня грузинского алфавита, Башня чачи и скульптурная композиция "Али и Нино". Колесо обозрения установлено на набережной Батуми в 2011 году и уже много лет ежедневно радует гостей и жителей столицы Аджарии. Статуя любви В Батуми обязательно нужно посмотреть скульптурную композицию "Али и Нино", символизирующую вечную любовь – это достопримечательность особенно привлекает влюбленных. Скульптура олицетворяет историю любви между азербайджанцем Али и грузинкой Нино. Влюбленные, которых разделяли национальность и вероисповедание, пытались преодолеть все преграды, чтобы быть вместе, но в конце все же расстались. В Грузии проверили безопасность воды в Черном море – последние данные >>>Каждый вечер семиметровые скульптуры Али и Нино двигаются медленно друг другу навстречу, меняя каждые десять минут положение, до тех пор, пока не встретятся и не сольются в одно целое. Башня алфавита В Парке Чудес возвышается и самая "грамотная" достопримечательность Батуми - Башня грузинского алфавита. Всю конструкцию 130-метровой смотровой башни, похожей на спираль ДНК, обвивают буквы из грузинского алфавита - это говорит о том, что язык - генетический код любой нации и его нужно беречь и хранить. Где отдохнуть в Грузии летом 2023: море, горы, оздоровительные курорты >>>На самом верху башни расположена сфера, внутри которой находятся кафе и смотровая площадка. Башня грузинского алфавита - уникальное сооружение, которому в мире нет аналогов. Башня чачи Самая необычная и пьянящая достопримечательность морского курорта Аджарии - 25-метровая башня с часами, возведенная в османском архитектурном стиле. Главная особенность башни, благодаря чему и была так названа, раз в неделю она работала фонтаном, но вместо воды, в течение 15 минут подавала чачу - грузинский крепкий спиртной напиток. В Батуми из фонтана забила чача >>>В настоящее время механизм, подающий чачу, не работает, да и вход на смотровую площадку с завораживающими видами закрыт. Несмотря на это она остается популярной городской достопримечательностью. Летний театр Летний театр, расположенный на батумском бульваре - визитная карточка Батуми, предназначенная для концертов и различных представлений. Уникальное деревянное здание, построенное в оригинальном архитектурном стиле и украшенное деревянными орнаментами, открыли в 1947 году. Море чистое, можем быть спокойны – эколог о ситуации в акватории Черного моря в Грузии >>>Одну из самых красивых достопримечательностей морского курорта Аджарии практически заново отстроили в 2013-м, после пожара. Летний театр, вмещающий 1200 зрителей, туристы посещают в течение всего года. Ботанический сад Батумский ботанический сад, расположенный в девяти километрах от Батуми, в живописном местечке Мцване Концхи (Зеленый мыс) - настоящее чудо Аджарии. Ботанический сад, где можно увидеть более пяти тысяч видов разных растений из большинства континентов мира, открыли 1912-м. Сад расположен на холмах, откуда открывается неописуемо красивый вид на Черное море. Фотосессия в Тбилиси – лучшие виды для любителей фотографироваться >>>Сегодня это одна из главных туристических достопримечательностей морского курорта Аджарии и прекрасное место для отдыха. Канатная дорога "Арго" Еще одну достопримечательность следует посмотреть в Батуми – это канатная дорога "Арго", самый необычный вид батумского общественного транспорта. Канатная дорога, открытая с 2013 года, самая длинная в Грузии - ее протяженность 2,5 километра, а комфортная воздушная прогулка над Батуми длится примерно 15 минут. Нижняя станция канатки находится в центре морского курорта Аджарии, а верхняя - на горе Анурия, на высоте 250 метров. Туристы могут воспользоваться канаткой в вечернее время, чтобы посмотреть на город в сиянии огней. Площадь ПьяццаПлощадь Пьяцца находится в сердце старого Батуми – это уголок Италии в столице Аджарии. Итальянские декорации – фасады, украшенные витражными росписями и мозаичными узорами, прекрасно вписались в историческую часть города. Площадь Пьяцца, где находятся лучшие в Батуми рестораны, бары и клубы, крупнейшая площадка в морском курорте Аджарии для проведения культурных мероприятий и официальных приемов – она стала самой посещаемой достопримечательностью города.Как правильно загорать - красивый оттенок без вреда для здоровья >>> Пешеходная Площадь Пьяцца - отличное место для прогулок, особенно вечером, когда она сказочно подсвечена и там играет живая музыка. Площадь ЕвропыВ центре старого Батуми находится еще одна достопримечательность - площадь Европы, своеобразный архитектурный ансамбль которой создает удивительный вид старинного квартала. Каждое из зданий на Площади Европы привлекает взгляд декоративными украшениями – барельефами, витражами, деревянными панно, мозаиками и скульптурами. На Площади Европы можно посмотреть и другие достопримечательности - например, памятник колхидской царевне Медее, держащей в руке золотое руно, астрономические часы и красивый фонтан. На Площади Европы часто проводят концерты - здесь выступали всемирно известные теноры Андреа Бочелли и Хосе Каррерас. Фонтан Нептуна Фонтан Нептуна — еще одна достопримечательность в центре Батуми, украшающая Театральную площадь. Величественная позолоченная скульптура Нептуна с русалками и ангелочками, перед зданием драматического театра, является копией фонтана в Болонье (Италия). Фонтан с древнегреческим божеством построили на месте памятника грузинскому поэту, писателю и общественному деятелю Илье Чавчавадзе, который перенесли в 2010-м, чем вызвали возмущение местного населения. Однако со временем фонтан своей красотой, величием и изысканностью завоевал популярность. Дельфинарий в Батуми Дельфинарий - одна из визитных карточек Батуми. Дельфинарий открыли в Батуми в 1975-м - он стал первым таким развлекательным центром во всем СССР. И для того, чтобы посмотреть грандиозное шоу, на морской курорт Аджарии приезжали многие жители бывшего Союза. Дельфинарий и сегодня остается в числе главных достопримечательностей морского курорта Аджарии. Он пользуется огромной популярностью у туристов, которые могут не только посмотреть на дельфинов вблизи, но и поплавать вместе с ними и даже сделать памятное фото. Поющие фонтаны В Батуми обязательно нужно посмотреть поющие фонтаны — это самая музыкальная и запоминающаяся достопримечательность морского курорта Аджарии. Поющие фонтаны, "танцующие" под любую музыку, в том числе и классическую – это яркая шоу-программа с разноцветной иллюминацией, и взлетающими в воздух мощными потоками воды, которые приводят в восторг туристов и жителей города. На центральном входе в батумский бульвар находится исторический поющий фонтан – его построили еще в 1977-м. А французские музыкальные фонтаны, на озере Ардагани, установили в 2009 году, где проводится завораживающее лазерное шоу. Материал подготовлен на основе открытых источников Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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