Что посмотреть в Батуми – достопримечательности морского курорта Аджарии
Батуми - жемчужина черноморского побережья, привлекающая туристов ухоженностью, хорошо развитой инфраструктурой, множеством достопримечательностей и неподражаемым гостеприимством
Столица Аджарии, гармонично сочетающая в себе исторические достопримечательности и ультрасовременные высотные здания, остается главным развлекательным и туристическим центром, где каждый найдет развлечение на любой вкус.
© photo: press-service Georgia Tourism Administration Курортный город Батуми
Курортный город Батуми
© photo: press-service Georgia Tourism Administration
Для тех, кто решил поехать в Батуми, Sputnik Грузия рассказывает о самых интересных, исторически значимых и красивых достопримечательностях главного морского курорта Аджарии, которые просто обязательно нужно посмотреть.
Батумский бульвар
В Батуми обязательно нужно посмотреть бульвар протяженностью в семь километров – это главная достопримечательность главного морского курорта Аджарии.
© Ajara Tourism DepartmentБатумский бульвар
Батумский бульвар
© Ajara Tourism Department
Длинная зеленая набережная тянется практически через всю столицу Аджарии – это любимое место отдыха местных жителей и туристов. Здесь катаются на велосипедах, роликах, скейтбордах или просто прогуливаются вдоль бульвара, украшенного скульптурами, оригинальными скамейками, фонтанами и аттракционами.
Парк Чудес
В начале бульвара, к северу от центра Батуми, разбит Парк Чудес, где проводят различные концерты и выставки.
© photo: Sputnik / StringerНочной вид на город Батуми
Ночной вид на город Батуми
© photo: Sputnik / Stringer
Парк Чудес, где можно посмотреть несколько интересных достопримечательностей, идеален как для прогулок и отдыха, так и для любителей покататься на скейтах, роликах и велосипедах.
Он разбит на месте бывшей турецкой крепости. Территория долгое время была запущена, но после масштабной реконструкции Батуми (2007-2013 годах) она стала излюбленным местом как для туристов, так и местных жителей.
Колесо обозрения
Колесо обозрения, расположенное в Парке Чудес – самый большой аттракцион Батуми и прекрасная смотровая площадка.
© photo: Sputnik / StringerКолесо обозрения на Батумском бульваре
Колесо обозрения на Батумском бульваре
© photo: Sputnik / Stringer
С вершины колеса обозрения, а высота его 55 метров, открывается неповторимый вид на окрестности и хорошо видны близлежащие достопримечательности – Башня грузинского алфавита, Башня чачи и скульптурная композиция "Али и Нино".
Колесо обозрения установлено на набережной Батуми в 2011 году и уже много лет ежедневно радует гостей и жителей столицы Аджарии.
Статуя любви
В Батуми обязательно нужно посмотреть скульптурную композицию "Али и Нино", символизирующую вечную любовь – это достопримечательность особенно привлекает влюбленных.
© photo: Sputnik / Ekaterina ChesnokovaСкульптура Али и Нино, архивное фото
Скульптура Али и Нино, архивное фото
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Скульптура олицетворяет историю любви между азербайджанцем Али и грузинкой Нино. Влюбленные, которых разделяли национальность и вероисповедание, пытались преодолеть все преграды, чтобы быть вместе, но в конце все же расстались.
Каждый вечер семиметровые скульптуры Али и Нино двигаются медленно друг другу навстречу, меняя каждые десять минут положение, до тех пор, пока не встретятся и не сольются в одно целое.
Башня алфавита
В Парке Чудес возвышается и самая "грамотная" достопримечательность Батуми - Башня грузинского алфавита.
Страны мира. Грузия.
© Sputnik/
Всю конструкцию 130-метровой смотровой башни, похожей на спираль ДНК, обвивают буквы из грузинского алфавита - это говорит о том, что язык - генетический код любой нации и его нужно беречь и хранить.
На самом верху башни расположена сфера, внутри которой находятся кафе и смотровая площадка. Башня грузинского алфавита - уникальное сооружение, которому в мире нет аналогов.
Башня чачи
Самая необычная и пьянящая достопримечательность морского курорта Аджарии - 25-метровая башня с часами, возведенная в османском архитектурном стиле.
Главная особенность башни, благодаря чему и была так названа, раз в неделю она работала фонтаном, но вместо воды, в течение 15 минут подавала чачу - грузинский крепкий спиртной напиток.
В настоящее время механизм, подающий чачу, не работает, да и вход на смотровую площадку с завораживающими видами закрыт. Несмотря на это она остается популярной городской достопримечательностью.
Летний театр
Летний театр, расположенный на батумском бульваре - визитная карточка Батуми, предназначенная для концертов и различных представлений.
© Courtesy of Batumi City HallОтреставрированный Летний театр в Батуми
Отреставрированный Летний театр в Батуми
© Courtesy of Batumi City Hall
Уникальное деревянное здание, построенное в оригинальном архитектурном стиле и украшенное деревянными орнаментами, открыли в 1947 году.
Одну из самых красивых достопримечательностей морского курорта Аджарии практически заново отстроили в 2013-м, после пожара. Летний театр, вмещающий 1200 зрителей, туристы посещают в течение всего года.
Ботанический сад
Батумский ботанический сад, расположенный в девяти километрах от Батуми, в живописном местечке Мцване Концхи (Зеленый мыс) - настоящее чудо Аджарии.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliБатумский ботанический сад - пальмы и вечнозеленые растения
Батумский ботанический сад - пальмы и вечнозеленые растения
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Ботанический сад, где можно увидеть более пяти тысяч видов разных растений из большинства континентов мира, открыли 1912-м. Сад расположен на холмах, откуда открывается неописуемо красивый вид на Черное море.
Сегодня это одна из главных туристических достопримечательностей морского курорта Аджарии и прекрасное место для отдыха.
Канатная дорога "Арго"
Еще одну достопримечательность следует посмотреть в Батуми – это канатная дорога "Арго", самый необычный вид батумского общественного транспорта. Канатная дорога, открытая с 2013 года, самая длинная в Грузии - ее протяженность 2,5 километра, а комфортная воздушная прогулка над Батуми длится примерно 15 минут.
Вид на Батуми из кабинки канатной дороги
Нижняя станция канатки находится в центре морского курорта Аджарии, а верхняя - на горе Анурия, на высоте 250 метров. Туристы могут воспользоваться канаткой в вечернее время, чтобы посмотреть на город в сиянии огней.
Площадь Пьяцца
Площадь Пьяцца находится в сердце старого Батуми – это уголок Италии в столице Аджарии. Итальянские декорации – фасады, украшенные витражными росписями и мозаичными узорами, прекрасно вписались в историческую часть города.
© Sputnik / Denis AslanovБатуми - площадь Пьяцца
Батуми - площадь Пьяцца
© Sputnik / Denis Aslanov
Площадь Пьяцца, где находятся лучшие в Батуми рестораны, бары и клубы, крупнейшая площадка в морском курорте Аджарии для проведения культурных мероприятий и официальных приемов – она стала самой посещаемой достопримечательностью города.
Пешеходная Площадь Пьяцца - отличное место для прогулок, особенно вечером, когда она сказочно подсвечена и там играет живая музыка.
Площадь Европы
В центре старого Батуми находится еще одна достопримечательность - площадь Европы, своеобразный архитектурный ансамбль которой создает удивительный вид старинного квартала. Каждое из зданий на Площади Европы привлекает взгляд декоративными украшениями – барельефами, витражами, деревянными панно, мозаиками и скульптурами.
© Г. ТурашвилиСнегопад в Батуми, площадь Европы
Снегопад в Батуми, площадь Европы
© Г. Турашвили
На Площади Европы можно посмотреть и другие достопримечательности - например, памятник колхидской царевне Медее, держащей в руке золотое руно, астрономические часы и красивый фонтан.
На Площади Европы часто проводят концерты - здесь выступали всемирно известные теноры Андреа Бочелли и Хосе Каррерас.
Фонтан Нептуна
Фонтан Нептуна — еще одна достопримечательность в центре Батуми, украшающая Театральную площадь. Величественная позолоченная скульптура Нептуна с русалками и ангелочками, перед зданием драматического театра, является копией фонтана в Болонье (Италия).
© photo: Sputnik / StringerЧерноморское побережье - вид на город Батуми с моря на закате в облачную погоду
Черноморское побережье - вид на город Батуми с моря на закате в облачную погоду
© photo: Sputnik / Stringer
Фонтан с древнегреческим божеством построили на месте памятника грузинскому поэту, писателю и общественному деятелю Илье Чавчавадзе, который перенесли в 2010-м, чем вызвали возмущение местного населения. Однако со временем фонтан своей красотой, величием и изысканностью завоевал популярность.
Дельфинарий в Батуми
Дельфинарий - одна из визитных карточек Батуми. Дельфинарий открыли в Батуми в 1975-м - он стал первым таким развлекательным центром во всем СССР. И для того, чтобы посмотреть грандиозное шоу, на морской курорт Аджарии приезжали многие жители бывшего Союза.
Дельфинарий в Батуми
Дельфинарий и сегодня остается в числе главных достопримечательностей морского курорта Аджарии. Он пользуется огромной популярностью у туристов, которые могут не только посмотреть на дельфинов вблизи, но и поплавать вместе с ними и даже сделать памятное фото.
Поющие фонтаны
В Батуми обязательно нужно посмотреть поющие фонтаны — это самая музыкальная и запоминающаяся достопримечательность морского курорта Аджарии.
© Sputnik / Denis AslanovТанцующие фонтаны в Батуми
Танцующие фонтаны в Батуми
© Sputnik / Denis Aslanov
Поющие фонтаны, "танцующие" под любую музыку, в том числе и классическую – это яркая шоу-программа с разноцветной иллюминацией, и взлетающими в воздух мощными потоками воды, которые приводят в восторг туристов и жителей города.
На центральном входе в батумский бульвар находится исторический поющий фонтан – его построили еще в 1977-м. А французские музыкальные фонтаны, на озере Ардагани, установили в 2009 году, где проводится завораживающее лазерное шоу.
Материал подготовлен на основе открытых источников