https://sputnik-georgia.ru/20230810/grazhdane-gruzii-smogut-popast-v-saudovskuyu-araviyu-po-elektronnoy-vize-281091150.html

Граждане Грузии смогут попасть в Саудовскую Аравию по электронной визе

Граждане Грузии смогут попасть в Саудовскую Аравию по электронной визе

Получить визу будет возможно по прибытии в Саудовскую Аравию 10.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Граждане Грузии смогут путешествовать в Саудовскую Аравию по электронной визе, которую будут оформлять в электронном формате, сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на пресс-службу МИД Грузии. Электронная виза будет многократна, сроком действия один год, что позволит посетителям находиться в Саудовской Аравии в течение 90 дней.По его словам, правительство Грузии интенсивно работает над тем, чтобы иметь более динамичные отношения со странами Ближнего Востока. Туристическая виза не может быть использована ни для каких других целей, в том числе для поездок с целью учебы. Граждане Грузии могут без виз посещать ОАЭ>>Наряду с Грузией право на получение визы упрощено еще для семи стран, включая Албанию, Мальдивскую Республику и ЮАР. Граждане Грузии смогут получить визу по прибытии на границу. Грузия и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения 27 мая 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма. С 27 сентября 2019 года Саудовская Аравия ввела туристические визы для иностранных граждан, до этого попасть в страну, кроме дипломатов и их родственников, можно было только по рабочей или бизнес-визе. Визы выдавались консульскими или дипломатическими представительствами правительства КСА за рубежом. В Саудовскую Аравию нельзя ввозить такие товары, как свинина и продукты из ее переработки, алкоголь, рекламные материалы для табачной продукции. Посольство Саудовской Аравии открылось в Грузии в декабре 2018 года. В 2014 году в городе Эр-Рияд было открыто посольство Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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