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Грузия получит вертолеты поэтапно – спикер парламента
Грузия получит вертолеты поэтапно – спикер парламента
МВД Грузии в 2022 году оформило контракт с французской компанией Airbus Helicopters на приобретение трех вертолетов за 26,5 миллиона евро 10.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-10T19:13+0400
2023-08-10T19:13+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг – Sputnik. Власти Грузии уже приобрели три вертолета, которые страна получит поэтапно, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Вопрос наличия вертолетов в Грузии стал актуален на фоне трагедии на курорте Шови. Власти Грузии уверяют, что те два вертолета, которыми располагает страна, справились со своей задачей, так как не месте более важна была работа дронов с тепловизорами. МВД Грузии в 2022 году оформило контракт с французской компанией Airbus Helicopters на приобретение трех вертолетов для пограничной полиции стоимостью 26,5 миллиона евро. Вертолеты модели H145 смогут выполнять полицейские, транспортные, поисковые и спасательные функции и будут полностью оснащены для тушения пожаров и горных спасательных работ. Когда Грузия получит новые спасательные вертолеты – ответ главы ЧС >>Согласно информации на сайте государственных закупок, первый вертолет Грузия получит через 17 месяцев после оформления контракта, второй – через 19 месяцев, а третий – через 20, но не позднее конца 2024 года. Вертолеты пограничной полиции используются в Грузии не только для охраны границ, но и для тушения пожаров и спасательных операций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, вертолеты, шови, оползень в шови
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, вертолеты, шови, оползень в шови
Грузия получит вертолеты поэтапно – спикер парламента
19:13 10.08.2023 (обновлено: 19:42 10.08.2023)
МВД Грузии в 2022 году оформило контракт с французской компанией Airbus Helicopters на приобретение трех вертолетов за 26,5 миллиона евро
ТБИЛИСИ, 10 авг – Sputnik. Власти Грузии уже приобрели три вертолета, которые страна получит поэтапно, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Вопрос наличия вертолетов в Грузии стал актуален на фоне трагедии на курорте Шови. Власти Грузии уверяют, что те два вертолета, которыми располагает страна, справились со своей задачей, так как не месте более важна была работа дронов с тепловизорами.
"Три вертолета уже приобретены и происходит их поэтапная доставка. Если я не ошибаюсь, договор был оформлен в прошлом году и мы ждем поставки вертолетов", – сказал Папуашвили.
МВД Грузии в 2022 году оформило контракт с французской компанией Airbus Helicopters на приобретение трех вертолетов для пограничной полиции стоимостью 26,5 миллиона евро.
Вертолеты модели H145 смогут выполнять полицейские, транспортные, поисковые и спасательные функции и будут полностью оснащены для тушения пожаров и горных спасательных работ.
Согласно информации на сайте государственных закупок, первый вертолет Грузия получит через 17 месяцев после оформления контракта, второй – через 19 месяцев, а третий – через 20, но не позднее конца 2024 года.
Вертолеты пограничной полиции используются в Грузии не только для охраны границ, но и для тушения пожаров и спасательных операций.